Herken signalen: ‘houd misdaad uit je buurt’

Aalsmeer – Deze maand vraagt de gemeente Aalsmeer extra aandacht voor het herkennen van signalen die kunnen wijzen op ondermijnende criminaliteit. Inwoners spelen een belangrijke rol bij het opmerken van verdachte situaties in hun buurt. Door alert te zijn en vermoedens te melden, wordt met elkaar de veiligheid in de wijk versterkt en wordt criminaliteit buiten de deur gehouden. In het hele land wordt met de campagne ‘houd misdaad uit je buurt’ aandacht gevraagd voor ondermijnende criminaliteit.

Het doel is inwoners bewuster te maken van verdachte situaties en hen te stimuleren vermoedens te melden. Ondermijnende criminaliteit speelt zich vaak buiten het zicht af, maar in de omgeving zijn de signalen vaak wel merkbaar. Denk aan ongebruikelijke activiteiten bij woningen of bedrijfspanden, intimidatie, drugshandel, hennepteelt, verdachte ontmoetingen of het misbruik van vastgoed.

Veilig voelen

Burgemeester Oude Kotte benadrukt het belang van alertheid. “Wij vinden het essentieel dat inwoners zich veilig voelen in hun eigen buurt. Dat begint bij het herkennen én melden van signalen die kunnen wijzen op criminaliteit. Inwoners kennen hun omgeving het beste en merken vaak als eersten wanneer er iets niet klopt. Alleen samen kunnen we voorkomen dat misdaad voet aan de grond krijgt in onze gemeente.”

Signalen in en rond winkels

Ook winkels kunnen worden misbruikt voor illegale activiteiten, zoals de verkoop van illegale goederen of het witwassen van geld. Signalen hiervan kunnen zijn dat in één straat opvallend veel soortgelijke winkels zitten, dat er alleen contant betaald kan worden, dat een winkel nauwelijks bezoekers trekt of juist op vreemde tijden wordt bezocht.

Signalen in woonwijken

Ook in woonstraten kunnen illegale activiteiten worden verborgen. Denk aan de geur van aceton, anijs of hennep, gezoem van afzuiginstallaties, afgeplakte of voortdurend beslagen ramen, bezoek dat op ongebruikelijke tijdstippen plaatsvindt of korte ontmoetingen waarbij spullen worden uitgewisseld. Daarnaast kunnen veel bewakingsmiddelen, zoals camera’s of honden rondom een pand, opvallen.

Signalen in het buitengebied

In het buitengebied, waar het vaak rustig is, hebben criminelen meer ruimte om activiteiten ongezien uit te voeren. Mogelijke signalen zijn voertuigen die dicht tegen schuren of stallen worden geparkeerd, jerrycans, tonnen of zakken in of rond gebouwen, weilanden of bospaden, of voertuigen die geparkeerd staan op doodlopende wegen in het bos. Ook veranderingen in de toestand van dieren, planten, bomen of de bodem kunnen wijzen op illegale activiteiten.

Signalen in het gezin

Soms zijn er ook in het gezin signalen dat er iets speelt. Bij kinderen kunnen bepaalde gedragingen wijzen op betrokkenheid bij strafbare activiteiten. Zo kan een kind ineens twee telefoons gebruiken, vaak laat thuiskomen of helemaal niet thuiskomen, ander gedrag vertonen zonder duidelijke reden, vaker thuisblijven of minder naar school gaan, geen vrienden meer over de vloer krijgen of worden opgehaald door onbekenden.

Ook dure aankopen zonder duidelijke verklaring, plotselinge geldproblemen of ongebruikelijke spullen op de slaapkamer kunnen aanwijzingen zijn. Een enkel signaal betekent niet direct dat er iets mis is, maar vaak gaat het om een combinatie van factoren.

Melding doen

Wie iets verdachts ziet, kan dit op verschillende manieren melden. Dit kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800–7000, via de politie op 0900–8844 voor meldingen zonder spoed, of via 112 in noodsituaties. Ook bij de gemeente Aalsmeer kan worden gemeld, via meldpuntondermijning@aalsmeer.nl.

Foto: Herken en meld misdaad in jouw wijk (aangeleverd).