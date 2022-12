Henk en Mike nu officieel Ereburgers van Aalsmeer

Aalsmeer – Na de opening, een minuut stilte voor het overlijden van oud-raadslid Jan Helsloot en het indienen van een motie over Schiphol was het tijd voor een bijzonder moment tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 december. De officiële benoeming van Henk van Leeuwen en Mike van der Laarse tot Ereburgers van de gemeente Aalsmeer.

Burgemeester Gido Oude Kotte roemde de grote en ruime inzet van beide heren voor de gemeenschap van Aalsmeer. Naast dat beide van het Sinterklaasfeest een grootse happening maken voor jong en oud, zijn zowel Henk als Mike actief voor diverse activiteiten en stichtingen. Bij Henk noemde de eerste burger de Pramenrace en Plaspop, die door Henk en zijn collega-Dippers bedacht zijn, en bij Mike de Multi Foundation en Meer Armslag voor minder-validen en het jaarlijkse vuurwerkspektakel.

Volgens burgemeester Oude Kotte hebben zowel Henk als Mike de vaardigheden om evenementen groots en meeslepends te maken. “Wij zijn dankbaar voor jullie doorzettingsvermogen en willen jullie aanmoedigen je te blijven inzetten voor Aalsmeer.” Hierna spelde hij eerst bij Henk en daarna bij Mike de erepenning op en reikte de bijbehorende versierselen uit.

Henk ging in zijn bedankspeech in op de verkregen eretitel. “In het Engels is een Ereburger een Lord en ik stel voor dat wij deze titel ook gaan invoeren.” En met zijn bekende humor: “Ik hoop op vrijstelling als ik illegaal ga peuren. En de 50.000 euro wordt zeker snel overgemaakt?”

Burgemeester Oude Kotte en Henk van Leeuwen. Foto: www.kicksfotos.nl

Henk bedankte tot slot de achterban, want zonder enthousiaste collega’s komen alle activiteiten niet van de grond. Mike beaamde dit: “Ik doe het niet alleen. We zijn met veel en zijn blij met de goede samenwerking met de gemeente.” Mike had informatie ingewonnen over het ereburgerschap en was via een notaris op een bijzondere wet gestuit: “Vroeger hoefden ereburgers voortaan geen gemeentebelastingen meer te betalen. Jammer dat dit afgeschaft is.” De officiële uitreiking eindigde met een luid applaus én met een traktatie voor het college, raadsleden en gemeente-medewerkers. Van de beide Sinterklazen kregen allen een luxe chocoladeletter.

Uitreiking chocoladeletters door Mike van der Laarse en (op de achtergrond) Henk van Leeuwen. Foto: www.kicksfotos.nl.

Foto: Mike van der Laarse, burgemeester Gido Oude Kotte en Henk van Leeuwen. Foto: www.kicksfotos.nl.