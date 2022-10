Actie Help Oekraïners de winter door!

Aalsmeer – De Oekraïense winters zijn heel erg koud, met dagtemperaturen dik onder het vriespunt. Tijdens deze maanden valt er ook veel sneeuw. De hele winter door ligt er een dik pak sneeuw. Er worden op dit moment gelukkig weer dorpen bevrijd door het Oekraïense leger, maar veel van de huizen zijn door beschietingen in zeer slechte staat. Er is veel kapotgeschoten waardoor het ook binnen meestal heel erg koud is. Daarnaast zijn er ruim zeven miljoen mensen gevlucht binnen hun eigen land. Veel van hen wonen in vluchtelingenkampen en hebben vaak helemaal niets meer! De stichting Help Oekraïne! zamelt daarom hulpgoederen in die vrijwilligers zelf naar Oekraïne brengen. Zo weet de stichting in ieder geval zeker dat alles op de juiste plaats terecht komt.

Kleding en dekens

Je zou de Oekraïners enorm kunnen helpen door je kasten eens goed op te ruimen! Er liggen vast nog veel kleren in die je waarschijnlijk toch niet meer aan gaat doen. Of dekens, dekbedden en slaapzakken die je niet meer gebruikt. Er is qua kleding behoefte aan winterjassen, skikleding en dikke truien en om de voeten warm te houden dikke sokken, laarzen en snowboots. Knuffels voor de kinderen zijn ook altijd welkom.

Houdbaar voedsel

Naast warme kleding, slaapzakken en dekens, kun je ook helpen met lang houdbaar voedsel, zoals blikken groente, soep, spaghetti en rijst en hygiëne/medische producten, zoals tandpasta, paracetamol en onder andere shampoo. De spullen kunnen, wel heel graag schoon, afgegeven worden in plastic zakken of dozen bij vaste drop off locaties: Frank Vaneman Automotive aan de Witteweg 6 van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur (zaterdag vanaf 10.00 uur), The Beach aan de Oosteinderweg 247a van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur en bij de heer P. Vreeken, Uiterweg 373 van maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur

Inzamelactie

Daarnaast organiseert de stichting Help Oekraïne samen met voetbalvereniging FC Aalsmeer, Green Park handbal en hockeyvereniging Qui Vive en de scholen Samen Eén en Alkwin College een inzamelactie van 24 oktober tot en met 4 november. De stichting financieel ondersteunen? Dat kan supergemakkelijk via de doneer knop op de website: www.helpoekraine.org. De stichting is te volgen Facebook of Instagram.