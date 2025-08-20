Handwerkgroep in De Kom brengt mensen samen

Mijdrecht – In een tijd waarin sociale verbondenheid steeds belangrijker wordt, biedt het initiatief ‘Doen! Hart voor Iedereen’ een welkome uitkomst voor ouderen in De Ronde Venen. Onder de paraplu van welzijnsorganisatie Samens zetten enthousiaste vrijwilligers zich in om ouderen een plek van ontmoeting, creativiteit en gezelligheid te bieden. Een van de pareltjes binnen dit initiatief is de handwerkgroep in De Kom, centraal gelegen in het centrum van Mijdrecht en op loopafstand van tal van voorziening, zoals winkels, restaurants en (zorg)faciliteiten. Elke donderdagmorgen tussen 09.30 en 11.30 uur komen ouderen hier samen om te handwerken, te praten en te genieten van een kop koffie of thee. De sfeer is gemoedelijk en uitnodigend; er is ruimte voor iedereen, van ervaren breilustigen tot nieuwsgierige beginners. Meedoen? Iedereen is welkom om een keer langs te komen of zich aan te melden.

Op de foto: Handwerkgroep in De Kom. Foto: aangeleverd.