HandbalNL League: Nipt verlies Greenpark (27-28)

Aalsmeer – De handballers van Greenpark Aalsmeer hebben net geen overwinning weten te boeken op de koploper op dit moment, Kembit Lions. De Zuid-Limburgers wisten in een tot de laatste minuut spannende wedstrijd met 27-28 te winnen in De Bloemhof. Het was de tweede thuiswedstrijd op rij voor Heren 1 van Greenpark Aalsmeer. Vorige week was Hurry Up op bezoek in Aalsmeer en dit duel wist Greenpark met 28-23 te winnen.

De wedstrijd vandaag, zaterdag 17 april, was belangrijk voor Aalsmeer. Het was de mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen met Kembit Lions. Beide teams waren uiteraard gebrand op winst en dat was merkbaar, zowel Aalsmeer als Lions stonden op scherp. Qua scores ging het zowel in de eerste als de tweede helft gelijk op. De rust gingen de teams in met 14-13 voor Greenpark.

In de tweede helft was Kembit Lions iets dominanter en nam de leiding, maar Greenpark wist goed stand te houden. Qua punten hielden de teams elkaar in evenwicht. De ene keer Aalsmeer met een puntje voor, even later Zuid-Limburg langszij. Het werd 27-27 met nog een tiental seconden op de klok. Wie is het meest trefzeker? Het lukte linkerhoekspeler Donny Vink van Greenpark in de slotfase niet om Lions-doelman Luuk Hoiting te passeren, Kembit Lions had wel geluk en knalde in de laatste minuut de bal in de touwen: 27-28. Door deze winst gaat Kembit Lions nog steviger aan de leiding in de HandbalNL League. Het gat tussen de Zuid-Limburgers en Aalsmeer is nu 4 punten.

Topscorer bij Aalsmeer was deze keer Donny Vink met 6 doelpunten. Tim Bottinga en Nils Dekker maakten er elk 4, Samir Benghanem (net voor de eerste helft met rood uit het veld gestuurd), Vaidas Trainavicius en Armando Besseling elk 3.

Volgende week zaterdag 24 april speelt Greenpark opnieuw thuis. Om 19.00 uur klinkt in De Bloemhof het startsignaal voor de wedstrijd tegen Herpertz/Bevo. Kembit Lions neemt het deze dag (vanaf 16.30 uur) in Sittard op tegen Hurry Up.