Handbal: Winst voor FIQAS in/van Volendam!

Aalsmeer – Goed gevuld met Aalsmeerse supporters zat de sporthal in Volendam afgelopen zaterdag 5 mei. De handballers van FIQAS speelden in The Best of Three tegen grote concurrent Kras Volendam. Het werd een super spannende wedstrijd. Duidelijk was te zien dat de ploegen aan elkaar gewaagd waren. Winnen was de inzet van beidenen hier werd scherp op gespeeld.

Aalsmeer kwam al snel op voorsprong, maar gaf deze winst weer uit handen. De rust gingen de teams in met 11-9 voor Volendam. De tweede helft kwam FIQAS sterk terug, maar ook Volendam gaf de volle honderd procent. Aalsmeer bleek de langste adem te hebben en toch het beste te kunnen scoren. Eindstand 22-24 voor FIQAS. Vreugde alom bij de spelers, trainers en de meegekomen fans. Aalsmeer gaat strijden om de landstitel!

Finale voor landstitel

De finale om de landstitel is tegen OCI Lions en de eerste wedstrijds is op zaterdag 19 mei om 15.00 uur in Limburg. Daarna volgt de tweede wedstrijd op zaterdag 26 mei om 14.30 uur in de ‘eigen’ Bloemhof aan de Hornweg. De eventuele derde wedstrijd is gepland op 3 juni om 16.00 uur.

Bekerfinale in Almere

Een heel knap resultaat van de Aalsmeerse handballers. Na vele jaren van net niet, gaan de heren nu zelfs voor een dubbele overwinning. FIQAS staat namelijk ook in de finale voor de beker. Deze wedstrijd vindt aanstaande donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) plaats in Almere en tegenstander is Bevo uit het Limburgse Panningen. HV Aalsmeer is de enige ploeg van alle ‘topteams’ die in beide finales staat. Wat een geweldige prestatie! Heel veel succes de komende wedstrijden en winnen hoor!

Foto: www.kicksfotos.nl