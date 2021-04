Handbal: Winst Aalsmeer na spannende wedstrijd

Aalsmeer – De handballers van Greenpark Aalsmeer hebben de thuiskijkers een bijzonder spannende avond bezorgd. Heren 1 kreeg begin deze avond (zaterdag 24 april) de mannen van Bevo op bezoek. De nummer twee tegen de nummer drie in de HandbalNL League.

In De Bloemhof werd het een wedstrijd tussen twee sterke ploegen, die natuurlijk beiden voor de overwinning streden. Bevo kwam sneller uit de startblokken en wist geruime tijd op voorsprong te blijven. Net voor de eerste helft zette Aalsmeer een tandje bij, maar Bevo bleef ook scherp en wist met 15-17 winst de rust in te gaan.

De tweede helft was het opnieuw Bevo die het voortouw nam. Tijdens de hele wedstrijd waren de mannen uit Panningen overigens dominanter. Greenpark had piek-momenten, maar deze werden wel goed benut. Zo’n tien minuten voor het einde van de wedstrijd, en een achterstand van liefst 8 punten, kwam Aalsmeer op stoom. Greenpark pakte de voorsprong, bleef snel en fanatiek en wist uiteindelijk de winst te pakken: 35-33. In Noord-Limburg had Aalsmeer al eerder van Bevo gewonnen met toen vier punten verschil (24-28).

Greenpark voorzitter Mike van der Laarse na de, ook volgens hem super spannende, wedstrijd: “Wat een veerkracht heeft Aalsmeer getoond. De finalewedstrijden komen in zicht.” Door deze winst behoudt Aalsmeer namelijk haar tweede positie in de HandbalNL League. Nummer één blijft vooralsnog Kembit Lions, dat eerder deze middag met 39-26 wist te winnen van nog hekkensluiter Hurry-Up.

Topscorer bij Greenpark Aalsmeer was dit keer Rob Jansen. De nummer 14 wist liefst twaalf doelpunten te maken. Ook Donny Vink was weer op dreef, vandaag zeven keer gescoord. Verder wisten Thomas Houtepen vier keer, Samir Benghanem, Tobias Marx en Tim Bottinga elk drie keer de doelman van Bevo te passeren, Vaidas Trainavicius twee keer en Jimmy Castien één maal. Ook bij Bevo twee prima scorende spelers: Jeroen van der Beucken twaalf maal en Niek Jordens zeven doelpunten.