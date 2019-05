Handbal: Toch feest bij Greenpark Aalsmeer

Aalsmeer – Er kon toch feest gevierd worden bij handbalvereniging Greenpark Aalsmeer dit weekend. Voor Heren 1 niet te uitbundig, want er is zaterdag 11 mei verloren van Herpertz Bevo in Panningen met 38-30. Greenpark kon dit verlies gelukkig hebben, want Aalsmeer heeft in deze kampioenspoule nu tien punten behaald en is hiermee verzekerd van een plek in de eindstrijd. Greenpark Aalsmeer heeft zelfs de koppositie behouden!

Concurrenten Kras Volendam en OCI Lions volgen met elk zeven punten en Herpertz Bevo sluit het rijtje van vier met zes punten. Kras Volendam wist overigens afgelopen zaterdag met 26-24 van OCI Lions te winnen en heeft van de laatstgenoemde drie het beste doelsaldo.

De punten voor Aalsmeer zijn gemaakt door: Remco (5), Samir (5), Vaidas (5), Nils (4), Tim (4), Erik (3), Quinten (3) en Rob (1).

Best-of-three thuis

De slotronde van de kampioenspoule is op zaterdag 18 mei. Greenpark Aalsmeer speelt uit tegen Volendam en Herpertz Bevo gaat op bezoek bij OCI Lions in Sittard. Omdat Greenpark Aalsmeer niet meer in te halen is, mag de best-of-three thuis in De Bloemhof gespeeld worden. Ook een eventueel derde wedstrijd wordt in Aalsmeer afgewerkt.

Heren A kampioen!

Zondag 12 mei was het wel groot feest bij Greenpark Aalsmeer. De Heren A1 handballers zijn Nederlands kampioen geworden en kregen de DWS-schaal uitgereikt en natuurlijk applaus van het bestuur en alle fans.

Foto: www.kicksfotos.nl. (Heren A1 kampioen)