Handbal: Ruime winst Greenpark op Hurry-Up

Aalsmeer – De handbalheren van Greenpark Aalsmeer hebben vanavond, zaterdag 15 mei, geen steekje laten vallen en wisten in de uitwedstrijd in Zwartemeer tegen Hurry-Up een ruime zege te boeken: 23-33. Gelijk vanaf het startsignaal nam Aalsmeer de leiding en wist uit te lopen van 4-8 naar 6-14 winst. De rust gingen de teams in met 10-22 voor Greenpark.

Waren de twee ploegen tijdens het eerste treffen in De Bloemhof nog aan elkaar gewaagd en eiste Hurry-Up de overwinning nipt op (29-28), ditmaal heeft Aalsmeer zich niet laten verrassen. Ook niet in de tweede helft, er werd gelijk weer gas gegeven en Greenpark wist het verschil in punten te vergroten naar 12-26.

Toen liet Aalsmeer de touwtjes iets vieren en van het slordige spel dat ontstond wist Hurry-Up te profiteren. De handballers uit Zwartemeer wisten terug te komen tot 20-26. Het was voor Greenpark het sein om weer scherp te stellen. Hurry-Up wist nog drie treffers te maken, Aalsmeer ‘denderde’ voort en wist nog zeven maal te scoren. Goed op dreef bij Greenpark was linkerhoekspeler Donny Vink (topscorer, 12 keer raak).

Met de 23-33 winst is Aalsmeer nog slechts één punt verwijderd van de best-of-three om de landstitel. Er staat nu nog één wedstrijd op het programma, uit tegen Volendam volgende week zaterdag 22 mei (aanvang: 20.00 uur).

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Nummer drie in de HandbalNL League, Bevo, pakte vanavond eveneens de punten. Wel nipt, Volendam was de tegenstander en de handballers uit het Palingdorp wisten de rust in te gaan met 17-15 winst. Uiteindelijk trok Bevo toch aan het langste eind, overwinning in en op Volendam 32-33. Het team uit Panningen wacht nog twee wedstrijden voor de finales. Koploper Kembit Lions speelde zaterdagavond een oefenduel tegen Quintus en liet zien in vorm te zijn, 30-16 winst.

Het blijft spannend in de HandbalNL League. Nog twee speelweekenden. De wedstrijden deze zaterdag hebben de stand in de top vooralsnog niet veranderd: 1. Kembit Lions, 2. Greenpark Aalsmeer, 3. Bevo, 4. Volendam en 5. Hurry-Up.