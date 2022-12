Handbal: Ruime winst Green Park op Volendam

Aalsmeer – De handbalheren van Green Park Aalsmeer hebben de laatste wedstrijd in de BeNe League voor de vakantiestop met winst afgesloten. Kras Volendam werd met 39-33 verslagen. De toeschouwers in de Bloemhof kregen een ‘regen’ van doelpunten te zien, in de eerste helft vooral van Aalsmeer, in het staartje van de wedstrijd kwam vooral Volendam tot scoren. Echter in gevaar kwam Green Park hierdoor niet, het verschil in punten was te groot.

Gelijk vanaf de aanvang trok Aalsmeer de wedstrijd naar zich toe. Tot 10-8 kon Volendam goed meekomen, maar daarna waren de ’tijgers’ van Green Park los en sloegen een gat van liefst zes punten. De rust gingen de teams in met 19-12 voor thuisclub Aalsmeer. Ook na de pauze bleef Green Park doelpunten maken en keek Volendam op een gegeven zelfs tegen tien punten achterstand aan. Het team gaf echter de strijd niet op, vocht terug en maakte in korte tijd enkele treffers. Green Park leek niet onder de indruk, speelde geconcentreerd verder en wist uiteindelijk met zes punten meer te winnen: 39-33. Topscorer bij Aalsmeer was Vaidas Trainavicius, goed voor negen goals.

De BeNe League gaat in het nieuwe jaar verder in het laatste weekend in januari. Voor speelronde achttien gaat Green Park Aalsmeer op zaterdag 28 januari op bezoek bij de Lions in Limburg.

Stand aan kop: 1. Bocholt met 32 punten, 2. Limburg Lions met 29 punten, Green Park Aalsmeer met 26 punten. 4. Visé met 22 punten en 5. Hurry-Up met 21 punten.