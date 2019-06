Handbal: Greenpark Aalsmeer weer landskampioen!

Aalsmeer – De handballers van Green Park Aalsmeer hebben de landstitel zondag 2 juni succesvol geprolongeerd. In Volendam werd er gewonnen met 23-26. Een week eerder was Green Park Aalsmeer in de eerste wedstrijd van de best-of-three finale om het landskampioenschap al met 24-23 te sterk.



De eerste minuten van de wedstrijd is het duidelijk dat het voor Volendam alles of niets is. Bij winst zal een derde beslissingswedstrijd gespeeld moeten worden. Het is Verbeij die met een aantal goede reddingen Aalsmeer op de been houdt. Aan de hand van Samir Benghanem komt Aalsmeer er vervolgens goed uit, hij scoort een prachtige goal achter zijn rug langs.

Na twintig minuten gaat het nog steeds gelijk op en staat het 8-8. Aalsmeer pakt vervolgens de voorsprong via een rake zevenmeter van Blaauw. Met nog zeven minuten te gaan maakt Trainavicius zijn tweede goal van de middag, daarmee brengt hij Aalsmeer langszij. Jordy Baijens loopt tegen een twee minuten tijdstraf aan. De overtalsituatie wordt niet optimaal benut door Aalsmeer, waardoor Volendam in de buurt blijft. De dekking van Aalsmeer staat goed en Volendam komt er met moeite doorheen. Aalsmeer benut aan de andere kant van het veld hun kansen wel.

Aan het eind van de eerste helft wordt het gat geslagen, 2 minuten tijdstraf voor van Schie en de gegeven strafworp zorgen voor een stand van 9-11. Aalsmeer loopt zelfs even uit naar drie goals, maar in een snelle tegenaanval maakt Jordy Baijens er 10-12 van. De teams gaan met deze stand rusten.

Tim Bottinga scoort de eerste goal na rust, dit zorgt wederom voor een voorsprong van drie goals voor Aalsmeer. Robin Jansen verkleint het gat weer. De paal zorgt ervoor dat Jansen even later niet zijn vierde van de middag maakt. Aalsmeer profiteert van een tijdstraf aan Volendamse kant en loopt uit naar: 11-14.

Een goede aanval afgerond door Curic zorgt ervoor dat Volendam iets dichterbij komt. Na een goal van Ouderland en een goede save van Verbeij staat er 12-15 op het scorebord. Jordy Baijens krijgt na een overtreding op Boomhouwer, voor de derde keer twee minuten tijdstraf. Dit betekent einde wedstrijd voor hem. Tim Bottinga vergroot direct de voorsprong voor Aalsmeer: 12:16. Curic scoort snel en brengt het verschil terug naar drie. Een knappe redding van Eijlers houdt Volendam in de race.

Blaauw brengt Aalsmeer met een strafworp wederom op een verschil van vier doelpunten. Volendam komt er moeilijk doorheen, het blok van Bottinga zorgt ervoor dat er niet gescoord wordt. Aalsmeer scoort wel, dit zorgt voor een tussenstand van 13-19 halverwege de tweede helft.

Florent Bourget schiet een strafworp raak waardoor Volendam weer iets dichterbij komt. Knappe reddingen van Verbeij zorgen er voor dat Volendam niet verder inloopt, ondanks het feit dat Nils Dekker van Aalsmeer twee minuten tijdstraf heeft. Een aantal minuten later benut Volendam de man meer situatie beter, Claessens zorgt ervoor dat het gat weer vier doelpunten is.

Met nog tien minuten te gaan komt Volendam zelfs terug tot een verschil van drie doelpunten: 16-19. Doordat Volendam de open kansen vervolgens niet maakt loopt Aalsmeer wederom uit. Met een prachtig vliegertje wordt het verschil weer vijf goals. De doelpunten volgen elkaar aan beide zijden snel op, met nog zes minuten te spelen staat het 18-23.

Volendam start vijf minuten voor tijd een slotoffensief met zeven veldspelers en een leeg doel wanneer er wordt aangevallen. Dit leidt tot goals, echter scoort Aalsmeer ook. De wedstrijd is hierdoor gespeeld. Aalsmeer is landskampioen na een 23-26 overwinning.

Tweede keer op rij

Het is het tweede jaar op rij dat Greenpark Aalsmeer met trainer/coach Bert Bouwer landskampioen weet te worden. Vorig jaar werd in de finale over eveneens twee duels gewonnen van Limburg Lions. Het is de elfde landstitel in de clubhistorie van Handbalvereniging Aalsmeer.

Felicitaties gemeente en huldiging

De felicitaties van het gemeentebestuur van Aalsmeer zijn al binnen en natuurlijk volgt nog een officiële huldiging in het gemeentehuis. “Poetsen jullie de schaal alvast mooi op”, aldus een twitter van wethouder Robbert-Jan van Duijn van sportzaken. De datum van de huldiging is nog niet bekend.

Foto: www.kicksfotos.nl