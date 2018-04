Handbal: FIQAS pakt winst op Bevo!

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 28 april wachtte Heren 1 van handbalvereniging FIQAS Aalsmeer de uitwedstrijd tegen Bevo in Panningen. Thuis in de Bloemhof was de wedstrijd tegen de Limburgers op 31 maart onbeslist gebleven. Het duel eindigde in 28-28 gelijk. De wedstrijd zaterdag was weer een geweldige promotie voor het handbal. De beide ploegen waren (opnieuw) aan elkaar gewaagd. Via onder andere Hein Blaauw op twitter werden de supporters in Aalsmeer op de hoogte gehouden van de ‘strijd’.

Pfff spannend

Na 15 minuten spelen stond Aalsmeer met 7-5 achter, maar vier minuten later wist FIQAS de stand gelijk te trekken, 8-8. De rust ging Aalsmeer in met een puntje achterstand, 15-14. Ook in de tweede helft werd er over en weer gescoord. FIQAS wist de winst te pakken, maar keer op keer kwam Bevo terug. Van 21-23 naar 22-23 en pfff nog vier minuten: 25-26. Het werd nog spannender: 27-27 in de laatste minuten. Het was uiteindelijk toch Aalsmeer dat nog een keer de doelman wist te passeren. Eindstand 27-28. Winst voor FIQAS Aalsmeer!

Weer een stapje dichter bij de landstitel. Natuurlijk waren de ogen ook gericht op de andere ‘best of four’ wedstrijd, het duel OCI Lions tegen Volendam. Bij het rustsignaal stond 18-18 op het scorebord, maar het strijdvaardige Volendam wist te winnen met 31-37. En met deze eindstand blijft het spannend. OCI Lions is met het grootste puntentotaal verzekerd van een plekje in de finale, maar wie wordt de tegenstander: Aalsmeer of Volendam?

Zaterdag (weer) tegen Volendam

De beide ploegen staan aanstaande zaterdag 6 mei weer tegenover. Thuis wist FIQAS te winnen van Kras Volendam, maar weten de Aalsmeerse handballers het hoofd ook koel te houden in Volendam en pakt de ploeg de winst? Aalsmeer heeft aan een gelijk spel voldoende, want in het rijtje van vier heeft FIQAS één puntje meer. Spannend! De wedstrijd in Volendam begint zaterdag om 19.00 uur en supportersbussen gaan zeker geregeld worden!

De bekerfinale is op hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, in Almere. OCI Lions tegen … Misschien toch alvast een notitie maken in de agenda!

Foto: www.kicksfotos.nl. De thuiswedstrijd FIQAS tegen Bevo.