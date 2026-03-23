Grote Rekendag op Koningin Julianaschool

Wilnis – De Koningin Julianaschool in Wilnis stond 18 maart volledig in het teken van cijfers, logisch nadenken en vooral: plezier. Tijdens de landelijke Grote Rekendag gingen alle groepen enthousiast aan de slag met het thema ‘Kan het kloppen?’.

Wereld van algoritmes

De jongste leerlingen doken in de wereld van algoritmes. Met speelse opdrachten leerden zij stap voor stap hoe volgordes werken. Zo ontdekten de leerlingen al snel hoe belangrijk het is om precies te zijn.

Groep 5 en 6 ging met kritisch denken aan de slag. De leerlingen onderzochten allerlei stellingen en gebruikten hun rekenvaardigheden om te bepalen of iets wel of niet kon kloppen. Het lijkt soms waar, maar als je goed rekent, kom je erachter hoe het echt zit.

De bovenbouwleerlingen kregen uitdagende en actuele opdrachten. Zo gingen zij aan het werk met Nutri-scores en onderzochten ze hoe gezond bepaalde producten zijn. Ook berekenden ze hoeveel ruimte iedere leerling nodig heeft in een klaslokaal. Het zorgde voor verrassende inzichten.

Energieke sfeer

Door de hele school hing een energieke sfeer. Overal werd gerekend, overlegd en ontdekt. Leerkrachten zagen hoe leerlingen op een andere manier naar rekenen keken: niet alleen als een vak, maar als een hulpmiddel om de wereld beter te begrijpen. De Grote Rekendag was inspirerend. Eén ding is zeker: op de Koningin Julianaschool hebben ze ervaren dat rekenen allesbehalve saai is.

Op de foto: Grote Rekendag op de Koningin Julianaschool in Wilnis. Foto: aangeleverd.