Grote brand in bedrijf aan de Zwarteweg

Aalsmeer – Aan de Zwarteweg is in de nacht van zaterdag op zondag even voor één uur brand uitgebroken in een bedrijfspand.

De brandweer was snel ter plaatse en moest snel opschalen naar grote brand.

De vlammen waren in de wijde omtrek te zien. Er kwamen veel voertuigen ter plaatse om de grote brand, die gepaard ging met enkele explosies, te bestrijden. De brandweer van Aalsmeer kreeg hulp van collega’s uit Uithoorn, Mijdrecht, Hoofddorp en Driemond. Om te voorkomen dat de brand oversloeg naar omliggende panden werden deze nat gehouden.

Door de grote brand trok er een zwarte rookwolk over de gemeente Aalsmeer. Wie last had van de rook werd geadviseerd ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te schakelen. De politie had de Zwarteweg afgezet om de brandweer haar werk te laten doen. Toch trok het vuur behoorlijk wat kijkers.

Na enkele uren kan het sein brand meester gegeven worden. Ondanks de grote inzet van de brandweerkorpsen kon niet voorkomen worden dat het pand volledig uitbrandde. De schade is enorm.

Zondag moest de brandweer weer in actie komen. Het vuur was weer aangewakkerd. Foto: Mike Multi.

Even voor tien uur zondagochtend moest de brandweer opnieuw uitrukken. De brand was weer aangewakkerd. Dit vuur hadden de brandweerhelden gelukkig snel onder controle.

Foto: VTF – Vivian Tusveld