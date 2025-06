Wilnis – De groene voorbeeldtuin bij De Woudreus in Wilnis staat momenteel in volle bloei en vormt een inspirerend voorbeeld voor iedereen die zijn tuin klimaatbestendig wil inrichten. De tuin laat zien hoe een groene buitenruimte niet alleen bestand kan zijn tegen hitte en wateroverlast, maar ook bijdraagt aan de biodiversiteit in de regio.

Lokale natuur

Bezoekers zijn van harte welkom om de tuin te bewonderen en ideeën op te doen voor hun eigen tuin. Op dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur en op vrijdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur is een tuincoach aanwezig om vragen te beantwoorden. Tijdens deze momenten wordt ook informatie verstrekt over de ‘Top 10 van Veenweideplanten’, planten die goed gedijen in het veenweidegebied en een waardevolle bijdrage leveren aan de lokale natuur.

Gedurende de zomervakantie, van 19 juli tot begin september, zijn de tuincoaches met verlof. In deze periode blijven zij echter bereikbaar via e-mail (tuin@energieke-rondeveners.nl) en telefoon (06-23328445) voor het beantwoorden van tuinvragen.

Aanvulling

Een bijzondere aanvulling op de voorbeeldtuin is het recent geopende tuinplantenasiel. Hier worden stekjes opgekweekt en planten opgevangen die elders geen plek meer hebben. De nadruk ligt op inheemse soorten, die van nature goed bestand zijn tegen de lokale omstandigheden. Planten uit het asiel zijn sterker dan hun soortgenoten uit het tuincentrum, omdat zij al gewend zijn aan wisselende weersomstandigheden.

Het tuinplantenasiel is geopend tijdens de aanwezigheid van de tuincoaches. Bezoekers kunnen plantjes meenemen voor slechts 50 eurocent per stuk of ruilen zonder kosten. Alle planten zijn vrij van bestrijdingsmiddelen, wat ze extra aantrekkelijk maakt voor een milieuvriendelijke tuin.

Het initiatief voor het tuinplantenasiel komt van de tuincoaches van De Ronde Venen. De Woudreus is gevestigd aan de Pieter Joostenlaan 28A in Wilnis.

Groene voorbeeldtuin bij De Woudreus in volle bloei. Foto: aangeleverd