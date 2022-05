Regio – Wil je een dagje heerlijk fietsen in een oer-Hollands decor van grazige weiden, knoestige knotwilgen, slingerende dijkjes en oude waterlopen? Doe dan mee met onze fietstocht door het prachtige polderlandschap van het Groene Hart. Op Zondag 12 juni organiseren de wielerclubs TTC de Merel en WTC Woerden, de Groene Hart Classic 2022. Op die dag wordt gefietst voor het goede doel. De volledige opbrengst van de tocht gaat naar Giro 555 ten behoeve van de vluchtelingen uit de Oekraïne.

Fietsers kunnen kiezen uit 3 afstanden, te weten 40, 70 en 110 kilometer. Alle routes gaan door het Groene Hart en hebben als start en finishplaats ofwel Mijdrecht ofwel Woerden. Het inschrijfgeld is € 5,- voor de 40 kilometer en € 7,- voor de 70 en 110 kilometer. Halverwege de tocht wordt de deelnemers koffie of thee met wat lekkers aangeboden. Diverse leden van onze verenigingen bakken daarvoor zelf taart en cake. We hopen op een gulle vrijwillige bijdrage daarvoor. Samen met het inschrijfgeld gaat deze bijdrage volledig naar Giro 555.

Starten voor de De Groene Hart Classic start is mogelijk tussen 08.00 en 12.00 uur. In Mijdrecht is de startplek Tennishal de Ronde Venen, Dr. J. van der Haarlaan 3. In Woerden starten de fietsers vanaf WTC Woerden, Waardsedijk 40. Meer informatie is te vinden op de websites: www.wtcwoerden.nl of www.ttcdemerel.nl