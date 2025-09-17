GroenBlauw Loket en tuinplantenasiel bundelen hun krachten

Wilnis – Goed nieuws voor tuinliefhebbers met een groen hart: vanaf dit najaar zijn planten uit het tuinplantenasiel verkrijgbaar tijdens de openingstijden van het GroenBlauw Loket bij De Woudreus. Daarmee wordt het nog eenvoudiger om een klimaatvriendelijke tuin aan te leggen met planten die passen bij onze lokale bodem en biodiversiteit.

Het GroenBlauw Loket is vanaf 9 september weer geopend op dinsdagen van 10.00 tot 12.00 uur en vrijdagen van 15.00 tot 17.00 uur aan de Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. Bezoekers kunnen er terecht voor gratis advies van tuincoaches over het vergroenen van hun tuin, het voorkomen van wateroverlast en het bevorderen van biodiversiteit.

Tuincoaches

Om inwoners op weg te helpen, hebben de tuincoaches in samenwerking met lokale tuin- en natuurdeskundigen een Top-10 Veenweideplanten samengesteld. Deze planten zijn bij uitstek geschikt voor de veen-, klei- en tuingrond in de regio. Ze vragen weinig onderhoud, blijven jarenlang mooi en dragen bij aan een gezonde bodemstructuur.

De Top-10 Veenweideplanten: Gevlekt longkruid (Pulmonaria officinalis), Wilde akelei (Aquilegia vulgaris), Dagkoekoeksbloem (Silene dioica), Vlambloem (Phlox), Fraaie vrouwenmantel (Alchemilla mollis), Spierstruik (Spiraea japonica), Donkere ooievaarsbek (Geranium phaeum), Grote pimpernel (Sanguisorba officinalis), Stijf ijzerhard (Verbena bonariensis) en Hemelsleutel (Sedum telephium).

Het tuinplantenasiel biedt een duurzame oplossing voor planten die anders op de composthoop zouden belanden. Door deze planten een tweede kans te geven, dragen inwoners bij aan een circulaire en groene leefomgeving. De verwachting is dat de Top-10 Veenweideplanten binnenkort ook bij diverse tuincentra in de gemeente verkrijgbaar zullen zijn.

Op de foto: Het tuinplantenasiel biedt een duurzame oplossing voor planten die anders op de composthoop zouden belanden. Foto: archief.