Groei en Bloei-boeket voor Clazien Meivogel

Aalsmeer – Ieder jaar zet de KMTP Groei en Bloei tijdens de geraniummarkt een vrijwilliger in de bloemen om hem of haar te bedanken voor de inzet voor zorg of hulp aan mede-inwoners. De persoon wordt in het zonnetje gezet met een moederdagboeket, maar volgens voorzitter Wim van Vliet kan voor dit bedankje ook een man voorgedragen worden.

Syrische buren

Dit jaar is mevrouw Clazien Meivogel in de schijnwerpers gezet. Clazien heeft vele jaren gewerkt als vrijwilliger met ouderen in het zorgcentrum, is inzetbaar binnen de Doopsgezinde Gemeente en sinds enkele weken heeft Clazien buren die gevlucht zijn uit Syrië. De inwoonster helpt deze buurtjes waar nodig en dat zij blij zijn met hun actieve buurvrouw werd tijdens de uitreiking duidelijk. De Syrische buurtjes waren er bij en lieten in al heel goed Nederlands weten mevrouw Meivogel en al haar hulp geweldig te vinden.

Speciaal mens

Het boeket werd dit jaar uitgereikt door Leni Paul. Zij verving Miekje Hoffscholte die op vakantie is, maar Lenie liet zien eveneens een prima gastvrouw te zijn. Ook vriendinnen en andere buren van Clazien Meivogel waren bij het officiële moment en begonnen na de overhandiging van het boeket spontaan te applaudisseren. “Ze heeft het dik verdiend”, aldus een der aanwezigen. “Ze is echt een speciaal mens.”

Clazien bleef nuchter onder alle belangstelling. Natuurlijk was ze blij met het mooie boeket als dank voor haar inzet. Op de foto wilde zij wel met voorzitter Wim van Vliet en Leni Paul, maar met daarbij ook haar Syrische buurman. Donderdag in de krant meer over de geraniummarkt en de braderie met veel foto’s om nog even na te genieten van deze gezellige en zonnige zaterdag.