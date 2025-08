Gratis vaarexcursie over Vinkeveense Plassen

Vinkeveen – Natuurvereniging De Groene Venen organiseert zaterdag 30 augustus een gratis vaarexcursie over de Vinkeveense Plassen. Twee jaar geleden was de belangstelling zo groot dat niet iedereen mee kon. Dit jaar krijgen geïnteresseerden opnieuw de kans om onder begeleiding van deskundigen de natuur op en rond de plassen te verkennen.

De excursie wordt geleid door twee wetenschappers uit het bestuur van De Groene Venen: bioloog Rob Idema en bodemecoloog Gerard Korthals. Beiden zijn nauw betrokken bij het ecologisch onderzoek in het gebied en delen tijdens de tocht hun kennis over onder meer vissenbossen, natuurvriendelijke oevers en de biodiversiteit van de plassen. De route voert langs de legakkers en over de kleine plas, de zuidplas en de noordplas. Onderweg wordt stilgestaan bij de inspanningen van De Groene Venen om de natuurkwaliteit te verbeteren. Ook wordt ingegaan op het Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen 2025 en de impact daarvan op waterkwaliteit en ecologie.

De vaartocht vindt plaats op een open, platte boot met plaats voor maximaal 25 personen. Er zijn geen voorzieningen aan boord, dus deelnemers wordt aangeraden zelf koffie of thee mee te nemen in een thermoskan. 09.45 uur: ontvangst bij Zeilschool Vinkeveen, Herenweg 144. 10.00 uur: start vaarexcursie, 12.00 uur: terugkomst bij de zeilschool. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht via penningmeester@degroenevenen.org. Vermeld daarbij naam, lidmaatschap van De Groene Venen, aantal personen en telefoonnummer. Bij grote belangstelling wordt een tweede vaartocht georganiseerd om 13.00 uur. Wie lid wil worden kan terecht op www.degroenevenen.org of mailen naar natuur@degroenevenen.org.

Op de foto: Gratis vaarexcursie over de Vinkeveense Plassen. Foto: aangeleverd.