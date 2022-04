Gratis ticket-actie ONE de Musical verlengd tot mei

Aalsmeer – De spectaculaire productie ONE de Musical speelt exclusief in het LEDbox Theater in Studio’s Aalsmeer en is genomineerd voor twee landelijke Musical Awards: voor beste mannelijke hoofdrol in een grote musical (Soy Kroon) en beste nieuwe Nederlands oorspronkelijke musical.

In Aalsmeer laat deze grote productie flink van zich zien en horen. Donderdagavond komen de ondernemers uit Aalsmeer Centrum genieten van het spektakel in het theater. En afgelopen zaterdag was het promotieteam weer actief in Aalsmeer Centrum tijdens het Fashion Paas Event. Er werden actieflyers uitgedeeld waarmee je het tweede ticket gratis krijgt. Dankzij deze actie (verlengd tot mei) kunnen ‘de buren’ uit Aalsmeer tegen een gereduceerd tarief kennis maken met dit hartstochtelijke liefdesverhaal. Ga naar onedemusical.nl/gratisticket en regel het vandaag nog.

Gastvrouwen en -heren

ONE de Musical is nog steeds op zoek naar gezellige gastvrouwen of -heren en mensen voor de horeca. Samen met de cast en crew zorgen zij ervoor dat het publiek een geweldige avond beleeft en het hen aan niks ontbreekt. Interesse om het team te komen versterken? Kijk op de website www.onedemusical of mail naar hr@onethemusical.com.

Foto: Promotieteam ONE de Musical in Centrum Aalsmeer.