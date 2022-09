Gratis energieadvies voor maatschappelijke organisaties

Aalsmeer – Door de stijgende energieprijzen willen veel mensen maar ook organisaties energie besparen. Om maatschappelijke organisaties hierbij te ondersteunen, biedt Servicepunt Energieadvies van gemeente Aalsmeer gratis energieadvies en begeleiding aan. Daarnaast zijn er nu ook subsidies beschikbaar voor de maatregelen.

“Als gemeente vinden we energiebesparing heel belangrijk. Niet alleen vanwege de hoge prijzen van dit moment. Energiebesparing is ook belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. Wij zien dat energiebesparing in de praktijk best ingewikkeld is. Daarom ondersteunen wij via het Servicepunt Energieadvies VvE’s, inwonerinitiatieven, maatschappelijke- en sportorganisaties, met advies en begeleiden we de uitvoering”, aldus wethouder Willem Kikkert (Duurzaamheid).

Inzicht in maatregelen

Het energieadvies geeft inzicht in maatregelen die makkelijk te nemen zijn en dus niet veel kosten, maar ook in grotere maatregelen voor de langere termijn. Zoals welke maatregelen mogelijk zijn om aardgasvrij te kunnen worden. Daarnaast geeft het advies inzicht in de globale kosten van de maatregelen, terugverdientijden en mogelijke subsidies of leningen. Het energieadvies wordt aangeboden aan maatschappelijke organisaties op het gebied van welzijn, kinderopvang, cultuur, religie, zorg en onderwijs met een eigen pand. Voor sportverenigingen en commerciële sportaanbieders met een eigen accommodatie is er een vergelijkbaar aanbod. Amateur sportverenigingen kunnen gebruikmaken van subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA), met 30% subsidie op energiebesparende maatregelen. Meer informatie: www.dus-i.nl/bosa.

Informatie en aanvragen

Wilt u als maatschappelijke- of sportorganisatie energie besparen? Vraag dan een gratis energieadvies aan via www.aalsmeer.nl/servicepuntenergieadvies. Coördinator Carina Dijkhuis kan meer informatie geven, zij is bereikbaar via servicepuntenergieadvies@aalsmeer.nl of 06-10942777 (maandag of donderdag). Wilt u na het advies de maatregelen uitvoeren? Dan biedt het Servicepunt één jaar procesbegeleiding hierbij aan. De adviezen en begeleiding doet de gemeente in samenwerking met het bureau Klimaatroute.

Subsidies Rijksoverheid

Op 3 oktober start de regeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DuMaVa). Deze regeling staat open voor onder andere panden van zorgorganisaties, onderwijs, welzijn, kinderopvang, cultuur en religieuze organisaties. De subsidie kan oplopen tot 30% voor maatregelen die panden energiezuiniger maken. Een belangrijke voorwaarde om de subsidie te kunnen aanvragen, is een energieadvies. Meer informatie over de regeling staat op: www.rvo.nl/dumava.