Gouden bruidsparen in het zonnetje

Uithoorn – Vorige week zette de gemeente Uithoorn elf echtparen die in 1975 trouwden in het zonnetje. De paren, die hun gouden huwelijk vierden in de maanden augustus, september en oktober, werden feestelijk ontvangen in het Spoorhuis door burgemeester Pieter Heiliegers.

Onder het genot van koffie, thee en lekkers sprak de burgemeester zijn bewondering uit voor vijftig jaar samenzijn. In zijn toespraak haalde hij herinneringen op aan het jaar 1975, met gebeurtenissen zoals de Eurovisiewinst van Teach-In en de invoering van de autogordelplicht. De bijeenkomst bood de bruidsparen de kans om samen herinneringen op te halen en nieuwe contacten te leggen. Bij vertrek kregen zij een bos bloemen, theeglazen met het gemeentelogo en zij krijgen de groepsfoto thuisbezorgd.

Burgemeester Heiliegers ontving vorige week elf gouden echtparen in Het Spoorhuis. Foto: Patrick Hesse/VisionQuest.