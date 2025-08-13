Golfclub Olympus: wedstrijden, welzijn en wilde ganzen

Abcoude – Verscholen tussen het groen van Abcoude ligt met Zuidoost in de rug golfbaan De Hoge Dijk. Een plek waar sportiviteit en natuur elkaar wekelijks ontmoeten. Hier speelt Golfclub Olympus elke woensdag haar wedstrijden met een trouwe groep 50+ leden die niet alleen komen voor de eer en de prijzen, maar vooral voor de gezelligheid na afloop op het zonovergoten terras of in de knusse Brasserie.

De club ademt saamhorigheid. Dat blijkt niet alleen uit de sfeer, maar ook uit praktische zaken. Gezien de gemiddelde leeftijd van de leden neemt de vraag naar gemobiliseerd vervoer in de vorm van buggy’s gestaag toe. Toch blijft het aantal uitgeleende buggy’s beperkt, dankzij het gedeeld gebruik. “Saamhorigheid noemen wij dat”, klinkt het met een glimlach van de leden.

De Hoge Dijk is niet zomaar een golfbaan. Met het GEO-certificaat op zak laat de baan zien dat duurzaamheid hier geen loze belofte is. Greenkeepers werken dagelijks aan het behoud van de kwaliteit van de baan, met oog voor flora, fauna en het milieu. En dat werpt zijn vruchten af, letterlijk en figuurlijk.

Woensdag 9 augustus, tijdens een ronde op hole 11, werd dat weer eens prachtig geïllustreerd. Clublid Fernanda Hartmans legde een ontroerend tafereel vast: een nijlgans met haar kuikens, rustig foeragerend vlak voor de tee. Een klein moment van verwondering, waarin sport even plaatsmaakt voor natuur. Met zachte drang werd het gezin verzocht een veiligere plek op te zoeken, waarna het spel weer kon hervat worden.

Het zijn dit soort ontmoetingen die golf op De Hoge Dijk tot meer maken dan een sport. Het is een manier van leven, een ritueel van ontspanning, verbondenheid en verwondering. En elke woensdag is een nieuwe kans om dat te beleven met elkaar en met alles wat de natuur te bieden heeft.

Op de foto: Met zachte drang werd het gezin verzocht een veiligere plek op te zoeken. Foto: Fernanda Hartmans.