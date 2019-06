Aalsmeer – In de nacht van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni is tussen 01.07 en 01.30 uur een gloednieuwe Audi Q3 gestolen vanaf het terrein van autobedrijf J.C. Baarse aan de Oosteinderweg 222. De auto heeft nog geen kenteken, omdat deze ‘vers’ uit Duitsland komt.

Het gaat om een 2.0 TFSI Quattro met S-line. De auto is net op nieuwe rotor wielen gezet. Kenmerken die op kunnen vallen: Grote 19 inch grijze rotor velden en extra antennes achter de voor- en achterruit.

Degene met een gouden tip kan een beloning van het garagebedrijf verwachten. J.C. Baarse is bereikbaar via info@autobedrijfbaarse.nl en via facebook. Meer informatie kan ook gemeld worden bij de politie via 0900-8844.