Gezellige nieuwjaarsplons in het Oosterbad

Aalsmeer – Na twee jaar een nieuwjaarsplons te hebben moeten nemen met Noordzeewater uit blik, was het zondag 1 januari weer als vanouds. In het Oosterbad stond de traditionele nieuwjaarsduik of -sprong weer op het programma. Om half twee gingen de deuren van het zwembad aan de Mr. Takkade 1 open en ‘druppelden’ de eerste gasten binnen. Op het terras werden de beste wensen voor 2023 uitgesproken, gevolgd door de vraag: Te water of niet? Zo’n veertig durfals sprongen na de warming-up en het aftellen om twee uur ‘s middags het koude water in. Het was best mooi en zacht weer, maar het water was slechts zo’n 7 graden. Geen temperatuur om lang in te vertoeven. De meesten klommen na de plons dan ook snel weer op het droge, enkele deelnemers sprongen er echter nog een keer in of gingen van de glijbaan om opnieuw te plonsen. Na deze sportieve en moedige daad, stond voor de durfals en alle aanmoedigers warme chocolademelk en lekkere snert klaar en dit lekkers vond gretig aftrek. Na dit gezellige treffen werd de deur van het Oosterbad weer gesloten. Tot half mei, want dan gaat het 95e zwemseizoen van start!

Vanaf de glijbaan nog een keer te water. Foto: www.kicksfotos.nl

Nieuwjaarsduik in Westeinder

Eerder op 1 januari, vanaf half elf in de ochtend, werd voor het eerst een nieuwjaarsduik georganiseerd in de Westeinderplassen door Fitness Aalsmeer, de Surfclub en Oceanus. Zo’n vijftig leden meldden zich op het Surfeiland. Na een work-out werd om exact elf uur de ren naar het water gemaakt om vervolgens de Poel in te lopen. Door sommige deelnemers aarzelend, maar de meeste gingen vastberaden te water. Na afloop stonden ook hier warme drankjes klaar voor de deelnemers, helpers en kijkers.

Nieuwjaarsduik in de Westeinder. Foto: www.kicksfotos.nl

Champagne in het water

Nog meerdere vriendengroepen waagden zich deze 1 januari aan een frisse start middels een duik in de Westeinder vanaf het Surfeiland. Zo ging om drie uur een flinke groep te water en even daarna vierden vier vriendinnen het nieuwe jaar met champagne in badpak en in het water van de Poel. Zo, het eerste voornemen in 2023 is uitgevoerd: Een frisse start maken!