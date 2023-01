Geweldige kerstvakantie voor kunstenaarscollectief

Aalsmeer – Wat hadden Lois, Mitch, Pascalle, Ahana, Senna, Nina en Teun – de Bewegende 7 genoemd – een fantastische Kerstvakantie! Boaz Blomberg van het Cultuurpunt bedacht voor de hoogste groep van de basisschool met een klein uitstapje naar de brugklas middelbaar onderwijs een vierdaags kunstevenement; Het Kunstlab, een tijdelijk Kunstenaars Collectief.

Voor de uitvoering daarvan werd fotograaf, kunstenaar en eigenaar van de KunstKas Tobias Rothe gevraagd. Boaz had zich geen betere docent kunnen wensen. In vier dagen tijd wist Tobias met zijn kennis, kunde en gave de zeven creatieve breinen een gezamenlijk groots object te laten ontwerpen en uitvoeren dat de verwachtingen ver overtrof. Tobias beschrijft hoe hij te werk is gegaan als volgt:

120 gekleurde pingpong ballen

“Na een voorstelrondje heb ik het collectief met een presentatie kennis laten maken met de kinetische (bewegende) kunst. Al snel werden vele ideeën geopperd en aan de hand van de geboden materialen – bijna alles is gerecycled – kwam het collectief op een basisontwerp. Een hangende cilinder die zou moeten draaien door wind. In dit geval een ventilator. De cilinder stelt een wolk voor. De cilinder is aan de buitenkant gedeeltelijk bekleed met beschilderd karton waarmee de buitenkant van de wolk zijn vorm krijgt. In de wanden zitten zogenaamde vensters waardoor je in de draaiende wolk kunt kijken. Aan de draaiende binnenzijde zijn de vier jaargetijden geschilderd. De afbeeldingen tonen hetzelfde tafereel, maar veranderen van kleur en laten de elementen zien die bij de jaargetijden horen. Binnen de wolk zijn circa 120 pingpongballen opgehangen in de kleuren van de regenboog. Zij verbeelden de neerslag en bewegen in de wind met de wolk mee. Alles draait heel langzaam maar gestaag, het is een metafoor voor de cirkel van de seizoenen.”

Hard gewerkt

“Er is door iedereen hard gewerkt vooral het monteren van de pingpongballen aan een dun draadje en het kleuren was een monnikenwerk. Maar is uiteindelijk goed gelukt”, vervolgt Tobias Rothe. Het collectief zelf reageerde ook heel enthousiast: “Ik heb zo een heerlijke week gehad, maar het leukste vind ik wel dat ik er een vriendin aan heb overgehouden.” Een andere opmerking: “Nooit kunnen denken dat wij met elkaar zo iets moois konden maken.” De vaders, moeder opa’s en oma’s konden vrijdag 6 januari in de KunstKas het eindresultaat komen bekijken. Ook zij waren diep onder de indruk van het resultaat en over het enthousiasme van de deelnemers.

De Seizoenswolk

Natuurlijk kreeg de bewegende creatie ook een titel: ‘De Seizoenswolk’. Deze werd door het collectief tijdens de vernissage ritueel ontmanteld. Daarna konden de gekozen souvenirs mee naar huis genomen worden.

Het tijdelijke Kunstenaars Collectief heeft in de afgelopen vakantieweek laten zien hoe belangrijk creatief bezig zijn is en wat voor plezier dit oplevert.

Janna van Zon

Foto: De Bewegende 7. Foto: Tobias Rothe