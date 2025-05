Mijdrecht – Een gespreksavond autisme voor grootouders heeft donderdagavond 22 mei plaats van 20.00 tot 21.30 uur in Bibliotheek Mijdrecht. Deelname is gratis na aanmelding via de website derondevenen.ouderslokaal.nl. Voor meer informatie bekijk de website of mail naar info@ouderslokaal.nl.

Veel ouders van opgroeiende kinderen hebben behoefte aan steun, juist van familie. Zeker als het gaat om kinderen met een onzichtbare beperking als autisme. Grootouders kunnen een belangrijke rol vervullen bij het opgroeien en de opvoeding van hun kleinkinderen. Opa of oma zijn van een kind met autisme, dat valt niet mee. Wat kan het moeilijk zijn om je kleinkind te begrijpen. Of om te begrijpen hoeveel invloed het autisme heeft op het gezin van je kleinkind. Tegelijk zie je dat jouw kind als ouder veel voor zijn kiezen krijgt. Wat kun jij doen voor het gezin? Ervaar je extra verbondenheid met je – inmiddels volwassen – kind en met je kleinkind, of raak je juist van elkaar verwijderd?

Tijdens deze avond praat je met elkaar over wat je nu wel of niet van je kleinkind mag verwachten. Je deelt ervaringen hoe je zicht krijgt op hoe je kleinkind is én vooral wat jij kan doen om met je kleinkind een fijne relatie te krijgen.

Deze gespreksavond wordt begeleid door Wilma en Irma. Beiden hebben kleinkinderen met de diagnose ASS.

Op de foto: Opa of oma zijn van een kind met autisme, dat valt niet mee. Foto: aangeleverd.