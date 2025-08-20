Geslaagde watersportdag trok ruim 300 bezoekers

Vinkeveen – De open watersportdag in Vinkeveen, eerder deze zomer gehouden, heeft ruim 300 bezoekers getrokken. De dag werd georganiseerd door Watersportvereniging Vinkeveense Plassen (WVA), in samenwerking met de lokale kanovereniging en de zeilschool.

De initiatiefnemers spreken van een geslaagde editie, waarbij inwoners van De Ronde Venen op laagdrempelige wijze konden kennismaken met diverse vormen van watersport. Gedurende de dag kregen bezoekers de gelegenheid om zelf het water op te gaan en onder begeleiding te ervaren wat zeilen, kanoën en windsurfen inhoudt. De organisatoren wilden met het evenement vooral laten zien hoe breed het watersportaanbod in de regio is en hoe toe-gankelijk het is voor jong en oud.

De watersportdag fungeerde tevens als opmaat naar het nieuwe lesseizoen, dat eind augustus van start gaat. De WVA biedt trainingen aan voor verschillende doelgroepen. Zo is er een optimistentraining voor kinderen van 6 tot 10 jaar, waarin zij leren sturen en racen met een kleine zeilboot. Voor jongeren en volwassenen is er windsurftraining en wie zeilvaardigheden wil verbeteren, kan terecht bij lessen in grotere boten zoals de polyvalk of centaur.

Meer informatie over de lesdata en inschrijving is te vinden op de website van de vereniging.

Op de foto: De open watersportdag in Vinkeveen, recentelijk gehouden, heeft ruim 300 bezoekers getrokken. Foto: aangeleverd.