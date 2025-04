Geslaagde Palmpaasoptocht door Uithoorn

Uithoorn – Het afgelopen weekend organiseerden de protestantse kerk (de Schutse) en de katholieke kerk (de Burght) voor de 21e keer een gezamenlijke Palmpaasoptocht door de straten van Zijdelwaard. Veel kinderen liepen mee met de optocht en de muziek van Show- & Marchingband VIOS uit Mijdrecht was prachtig. Veel ouderen in de Wildenborgh, het Karel van Manderhof, langs de route en in beide kerken genoten van het enthousiasme.

Palmpaasstokken

Het weekend begon op zaterdagochtend. Vanaf tien uur waren kinderen hard aan het werk met de Palmpaasstokken en de zogenaamde Palmpaaspotjes. De kruizen werden versierd met crêpepapier, houten paaseitjes, een palmtakje en natuurlijk een broodhaantje. Halverwege de ochtend was er een pauze en luisterden de kinderen en hun ouders naar het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Ook werd een lied gezongen met pastor Marco op de gitaar en vertelde dominee Joep wat allemaal te zien is aan een Palmpaasstok. Na de koffie en limonade werd de laatste hand gelegd aan de Palmpaasstokken en werden de zogenaamde Palmpaaspotjes gevuld met viooltjes.

Welkom

Zondagochtend kwam iedereen naar de Schutse in De Merodelaan. Was het in het begin nog rustig, even later moesten stoelen bijgezet worden door de kosters. Om 9.30 uur begon de dienst met de Wakkere Wandelaar. Dominee Joep heette iedereen welkom en herhaalde voor de kinderen wat er precies gebeurde in Jeruzalem zo’n 2000 jaar geleden. Alle kinderen werden naar voren geroepen en Show- & Marchingband VIOS opende de optocht. Na twee rondjes door de kerk vertrok de stoet.

Langs de route keken de mensen naar buiten om te zien waar de muziek vandaan kwam. In de Wildenborch werden de kinderen en de fanfare met open armen ontvangen. Er werd een ererondje gemaakt voordat de optocht verder ging door de Potgieterlaan. Aangekomen in het Karel van Manderhof speelde VIOS nog twee liedjes. De kinderen deelden de Palmpaaspotjes uit. De ouderen genoten van de energie en het enthousiasme van de kinderen. Voldoende redenen om volgend jaar weer een gezamenlijke optocht te organiseren.

Kinderen aan het werk met de Palmpaasstokken en de zogenaamde Palmpaaspotjes. Foto: aangeleverd.