Gerard Roling en Stefan v.d. Bergh winnen prijsbiljarten

Vinkeveen – Gerard Roling en Stefan v.d. Bergh zijn afgelopen week winnaar geworden van het prijsbiljarten van biljartclub De Merel/Thijmen van Veen Grond en Waterwerken 2025. Met overmacht waren zij de allerbesten in de voorronden om in de finale meedogenloos af te rekenen met Kees Griffioen en Walter van Kouwen die tweede werden. De strijd om plaats drie werd gewonnen door John Vrielink en Harry de Jong, die Wim Berkelaar en Rob Jongeneel naar de vierde plaats stuurden. Als vijfde eindigden Gijs v.d. Vliet en Peter Driehuis en op plaats zes Bert Fokker en Ton Brantsema.

Biljartclub de Merel kan nog nieuwe leden gebruiken zowel voor de interne competitie op de woensdagavond die start woensdag 1 oktober aanvang 19.30 uur, en voor De Ronde Venen competitie. Opgeven en informatie kan bij Cafè Biljart de Merel, Arkenpark Mur 43, Vinkeveen of per telefoon: 06 – 4794 4949 / 06 – 4794 4950 of per demereldorus3@gmail.com.

Op de foto: Gerard Roling en Stefan v.d. Bergh zijn afgelopen week winnaar geworden van het prijsbiljarten. Foto: aangeleverd.