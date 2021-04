Genieten van oranje gebak op Koningsdag

Aalsmeer – Het is niet anders. De coronapandemie is nog niet voorbij en de maatregelen gelden ook tijdens Koningsdag op dinsdag 27 april. Net als vorig jaar rond deze tijd, is het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Er mogen geen vrijmarkten, optredens, evenementen of samenkomsten worden georganiseerd, ook niet voor kinderen. Ook spontane buurt- of straatborrels zijn niet toegestaan. Toch wordt het wel een gezellige Koningsdag in Aalsmeer. Natuurlijk allemaal de vlag uit voor het Koningshuis en oranje gebak in huis halen.

Weer Drive Through

De bakkers in Aalsmeer zijn open. Banketbakkerij Vooges organiseert, net als vorig jaar, een Drive Through bij de bakkerij in de Visserstraat 38. Van 8.00 tot 12.00 uur kunnen hier tompoucen en soesjes afgehaald worden. Vooraf bestellen is een aanrader. Kijk hiervoor op www.bakkerijvooges.nl. Er wordt bij de Drive Through overigens alleen oranje gebak verkocht, geen brood(jes).

Ook Hulleman in de Ophelialaan 111 opent op Koningsdag van 8.00 tot 12.00 uur de winkeldeur voor alleen oranje gebak (dus geen andere producten). De bakker biedt een gevarieerde keuze: oranje tompoucen, oranje soezen, Willempie’s, oranje marsepeingebakjes, Koningsschnitten en appeltjes van oranje. Bezorgen is ook mogelijk en wie zeker van oranje gebak wil zijn, bestelt eerder via www.hullemanbroodenbanket.nl.

Müller banket pakt eveneens weer uit op Koningsdag. Net als vorig jaar kunnen bestellingen opgehaald worden in de Müller’s Kingsday Drive en in de winkel aan de Stationsweg. Beiden open van 8.00 tot 12.00 uur. Gevraagd wordt vooraf te bestellen via www.mullerbanket.nl.

Culinaire wandeling uitverkocht!

Verder organiseren zes horecagelegenheden op Koningsdag (27 april) een culinaire wandeling door Aalsmeer van 13.00 tot 17.00 uur. De animo voor dit ‘happen en stappen’ bleek enorm, binnen een dag uitverkocht! Helaas voor degenen die nog in overweging waren om wel of niet te gaan. Alleen de snelle beslissers gaan wandelen en genieten van hapjes. Dan maar thuis de taartvork ter hand nemen voor overheerlijk oranje gebak van de Aalsmeerse bakkers! Let wel op: Thuis mag maximaal 1 gast ontvangen worden. Houd ook dan 1,5 meter afstand en deze corona-maatregel geldt natuurlijk ook voor culinaire wandelaars en de gebak-kopers.