Genieten met D-F!NE bij concert Sursum Corda

Kudelstaart/Uithoorn – Het was genieten bij het concert van Sursum Corda in De Spil in Kudelstaart, afgelopen zaterdag. Bij de repetities voor dit concert had dirigente Elivera van Sloten regelmatig gezegd dat muziek sfeer en beleving is. Met die insteek was er gerepeteerd. Het kwam zeker uit de verf bij dit concert.

De toon werd gezet door Jong Sursum, het opleidingsorkest voor jong en oud. In dit orkest spelen ook meer ervaren muzikanten ter ondersteuning. Soms maken muzikanten van de gelegenheid gebruik om op een ander instrument dan normaal te spelen. Sursum Corda startte met de mooie concertmars Arsenal. Daarna volgden mooie harmoniestukken waarbij alle instrumentgroepen goed uit de verf kwamen.

Aan het concert werd medewerking verleend door Soul- en Motownkoor D-F!NE. Zij hadden een mooi programma met prachtige zang met perfecte choreografie. Dit ladieskoor uit Uithoorn brengt Soul- en Motownklassiekers tot leven. Alles mooi meerstemmig gezongen, Het koor staat onder bezielende leiding van Annemieke van Beek. Het koor is nog op zoek naar aanvulling bij de sopranen. Voor meer informatie, ga naar de website.

Na de pauze vervolgde Sursum Corda in sprookjesachtige sfeer. Absoluut spektakel aan het einde was Efteling Highlights. Alle bekende tunes die normaal op de Efteling te horen zijn bij de attracties kwamen hierin voor. Als afsluiting volgde het gezamenlijke Proud Mary. Het was een avond om te genieten, vol sfeer en beleving.

Op de foto: Het optreden van het Soul- en Motownkoor D-F!NE. Foto: Annika de Nooij.