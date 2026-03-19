Gemeenteraadsverkiezingen uitslagen De Ronde Venen (prognose)

Opkomst t.o.v. 2022 (61,5%) 2026 (59,6%).

VVD21,4% + 9,3
RVB17,4% – 14,8
D6613,3%+ 1,3
CDA13,3%– 4
GLPVDA 12%+ 0,7
LOKEN8,3%+ 8,3
CUSGP5,2% + 0,1
50PLUS5,0%+ 5,0
SPDRV4,1%-1,1
OVERIG 0,0%– 4,7