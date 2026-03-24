Gemeenteraadsverkiezingen 2026 in De Ronde Venen: Machtsverschuiving, lokale tik en de coalitiepuzzel

De Ronde Venen – De gemeenteraadsverkiezingen van 2026 in De Ronde Venen markeren een duidelijke politieke verschuiving. Waar de lokale partij Ronde Venen Belang (RVB) in 2022 dominant was, heeft nu de VVD deze verkiezingen overtuigend gewonnen en deze koppositie overgenomen. Tegelijkertijd zorgen nieuwe partijen en verschuivende stemverhoudingen voor een versnipperde raad. Met een opkomst van 23.193 lag het percentage op 61,4% ten opzichte van 59,6% de vorige keer. De uitslag laat zien dat de inwoner politiek wil zonder gedoe en zichtbare en benaderbare raadsleden.

VVD duidelijke winnaar

Met 21,4% en zeven zetels is de VVD de duidelijke winnaar van deze verkiezingen. De partij groeit fors met 9,4% en verdringt Ronde Venen Belang van de eerste plaats. De winst is waarschijnlijk te verklaren door een actieve zichtbare campagne.

Op basis van landelijke verkiezingen wint de VVD hier al jaren. Lokaal en het CDA lukte het meestal om dit te keren. Dit jaar is het de VVD gelukt om de inwoner te verleiden lokaal ook op de VVD te stemmen. De partij heeft met deze duidelijk winst zich automatisch gepositioneerd in het centrum van de macht. De VVD heeft aangegeven dat de burgemeester van Uithoorn- Pieter Heiliegers wordt aangewezen als informateur. Hij start in de eerste week van april.

Nederlaag RVB

Zo verrassend als de vorige keer de RVB zich tijdens de verkiezingen manifesteerde, zo zeker was het dat er deze partij een nederlaag zou oplopen. Maar dat het signaal van de kiezer zo duidelijk was, zegt veel. De partij zakt van 32,2% naar 17,4% en verliest de helft van haar zetels (van 10 naar 5). Deze daling is te verklaren door onduidelijke visie en politieke sturing op dossiers en het gedoe met wethouder Zevenhuizen en Van der Greft en het vertrek van diverse raadsleden. Hoewel de partij toch nog de tweede partij is, moet het de komende weken duidelijk worden of ze bestuurlijke verantwoordelijkheid kunnen en mogen nemen of dat andere partijen ze gaan uitsluiten.

D66 licht gegroeid

Met de slogan ‘Het kan wel!’ is D66 licht gegroeid 12% naar 13,3% en wint een zetel (van 3 naar 4). De partij weet zich opnieuw te profileren als progressief alternatief. Het was zichtbaar, dat wethouder van Uden op de avond zelf niet heel tevreden was en had gehoopt op minimaal vijf zetels. De partij scoort vooral sterk in Abcoude en Baambrugge en op sommige stembureaus met een lokale kandidaat. Bij de coalitievorming vorig verkiezingen waren er vanuit deze partij geen principiële blokkades. De verwachting is, dat deze op de tandem zitten bij de VVD. Bijzonder was te vermelden dat wethouder van Uden heeft aan-gegeven dat ze het liefst met GL/PvdA een coalitie gaan vormen.

Stevig verlies CDA

Het CDA kreeg ook fors minder stemmen van de inwoners en daalde van 17,3% naar 13,3% en verliest hiermee een zetel. Opvallend is, dat het de enige oppositie partij is die een zetel verliest. Het is lijsttrekker Brouwer niet gelukt om de kiezer te overtuigen om vooral op het CDA te stemmen. Waar het in het verleden altijd lukte om fors groter te worden dan er landelijk gestemd werd in deze gemeente, is het deze keer niet gelukt. Een oorzaak hiervan zal liggen in het feit dat er niet direct aansprekende namen op de lijst waren te vinden en de campagne fysiek niet zo zichtbaar was als in het verleden. Het wordt voor deze partij spannend of ze in een coalitie mogen deelnemen.

Knappe prestatie

De partij GL-PvdA stijgt van 11,3% naar 12%. Een lichte groei, maar genoeg om een extra zetel te bemachtigen. Duidelijk is geworden dat Job Divendal, actief bij de vrijwillige brandweer en de scouting in Abcoude en de zoon van de oud-burgemeester, met veel voorkeurstemmen is gekozen in de gemeenteraad. Een knappe prestatie van een jonge ambitieuze inwoner. De partij heeft vooral ingezet op meer sociale huurwoningen. De meeste stemmen zijn gehaald in Abcoude.

LenF verrassende nieuwkomer

Met 8,3% en twee zetels is Lokaal en Fair de verrassende nieuwkomer. Vanuit het niets groeit de partij uit tot een factor van betekenis. Een van de reden is natuurlijk dat de andere lokale partij het de afgelopen bestuursperiode niet goed heeft gedaan. Daarnaast is lijsttrekker Borgstede bekent van de activiteiten van stichting Tjitze Hesselius. Daarnaast stonden er actieve jongeren uit verschillende kernen op de lijst. Tijdens de uitslagenavond was Borgstede al bereid om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen.

ChristenUnie bleef steken

De verwachting was dat deze partij wel eens een verrassend resultaat zou kunnen gaan behalen. Helaas voor de partij bleef het opnieuw steken op een zetel en haalde 5,2% van de stemmen. Wel was er kleine winst van 54 stemmen. Deze partij gaf tijdens het duidingsdebat aan, dat ze stabiel en voorspelbaar zijn en ook bereid zijn om verantwoording te dragen.

50Plus kleine winnaar

Met 1.112 stemmen, wat staat voor 5% van de stemmen, heeft 50Plus een zetel te pakken. De lijsttrekker was eerder actief bij de partij Inwoners Collectief. Door het behalen van dit resultaat wordt nogmaals het belang van ouderenbeleid benadrukt. Een kleine, maar betekenisvolle winnaar.

Licht verlies Seniorenpartij

De Seniorenpartij verliest licht van 5,2% naar 4,1%. Uiteindelijk hebben er 923 inwoners gestemd op deze partij. De conclusie is dat er 190 inwoners minder op deze partij hebben gestemd. Tijdens het duidingsdebat gaf lijsttrekker Marja Becker nog een sneer naar de 50+ partij, omdat ze een zetel hebben afgepakt deze verkiezingen. Wel was ze bereid om een coalitie verder te ondersteunen voor een stabiele coalitie.

Herverdeling

De gemeenteraadsverkiezingen van 2026 in De Ronde Venen betekenen een duidelijke politieke herverdeling. De VVD neemt de leiding over, terwijl Ronde Venen Belang een forse stap terug doet. De komende weken zullen bepalend zijn voor de bestuurlijke koers. Een ding staat vast: de tijd van één dominante partij is voorbij. De toekomst van De Ronde Venen ligt in samenwerking en in het vermogen van partijen om bruggen te bouwen in een steeds veelzijdiger politiek landschap.

Op de foto (boven): De gemeenteraadsverkiezingen van 2026 in De Ronde Venen markeren een duidelijke politieke verschuiving. Foto: Wilco de Vries.