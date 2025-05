Gemeenteraad stelt nieuw bestemmingsplan Vinkeveense Plassen vast: De politiek speekt

De Ronde Venen – Dinsdagavond 13 mei heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen het bestemmingsplan de Vinkeveense Plassen aangenomen. Tot op heden waren alle bouwwerken op de Plassen illegaal. Met het aannemen van het bestemmingsplan kunnen veel van deze bouwwerken gelegaliseerd worden.

RONDE VENEN BELANG

In de discussie over het bestemmingsplan heeft Ronde Venen Belang het voortouw genomen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een aantal aanpassingen van het bestemmingsplan, waardoor er een goede balans is ontstaan tussen natuur, recreatie en de belangen van legakker eigenaren. Het ter inzage gelegde bestemmingsplan stond een heel ruime bebouwing toe. Naast het kunnen legaliseren van bestaande bouwwerken zou vrijwel elke legakker bouwmogelijkheden krijgen. Naar mening van de fractie van Ronde Venen Belang zou daardoor een massaliteit aan bebouwing ontstaan, wat ten koste zou gaan van karakteristieke landschap en de natuur. Daarom voelde de fractie de noodzaak om voorstellen te doen om de balans weer terug te brengen.

Het bestemmingsplan betekent dat veel van de bestaande bouw gelegaliseerd kan worden. Fractie Ronde Venen Belang: “Ronde Venen Belang heeft hierbij als uitgangspunt gehanteerd zoveel mogelijk bestaande bebouwing te laten staan, waarbij rekening wordt gehouden met de natuur. In dat kader zijn er diverse moties en amendementen ingediend, om enerzijds de massaliteit te beperken en anderzijds ruimere gebruiksregels toe te staan.”

Zo heeft Ronde Venen Belang moties en amendementen ingediend om bijvoorbeeld de maximale bootlengte te verhogen, de maximale steigerafmetingen te vergroten, de maximale ligduur van boten te verlengen, overnachten op een boot én het aanleggen van tweede boten aan legakkers, toe te staan. Daarnaast zijn er voorstellen ingediend om over alle zones heen het maximaal aantal vierkante meters in bebouwing te beperken ten opzichte van het concept bestemmingsplan en zijn er direct met Ronde Venen Belang afspraken gemaakt met de eigenaar van Vinkenrust om hier de natuur te behouden.

Fractie Ronde Venen Belang: “Ronde Venen belang heeft tijdens de behandeling doorlopend getracht de precaire balans te vinden tussen recreatie en natuur. Met onder andere de aanpassingen aan het concept plan vertrouwen wij erop dat die precaire balans gevonden is.”

Voor de aanname van het bestemmingsplan was vrijwel alles op de legakkers illegaal. Er was alleen een kist toegestaan, om daar wat spullen in op te bergen. Fractie Ronde Venen Belang: “Dat er de laatste jaren veel is gebouwd is feitelijk allemaal illegaal. Dat er nu een aantal mensen is dat zegt dat zij zwaar zijn benadeeld klopt dan ook in het geheel niet. Met de aanname van het bestemmingsplan wordt nu juist veel mogelijk en dan nog legaal ook. Dan ben je niet benadeeld, maar dan mag je je gelukkig prijzen dat de gemeenteraad zo’n ruim bestemmingsplan heeft vastgesteld.”

VVD

Het bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen is vastgesteld. De Rondeveense VVD is niet tevreden met het eindresultaat. Dit komt doordat op het allerlaatste moment allemaal onnodige regels zijn ingevoerd en aanpassingen zijn gedaan met grote impact voor de eigenaren van legakkers en voor alle recreanten. Zij vinden dit onbehoorlijk bestuur en van sommige partijen kiezersbedrog. Niet alleen omdat een zo ruim mogelijk bestemmingsplan een afspraak was vanuit het coalitieakkoord maar ook omdat er niet serieus is geluisterd naar reacties van betrokkenen en de aanpassingen niet overeenkomen met eerdere verwachtingen.

Tegen alle adviezen van eigenaren, recreanten, belangengroepen en provincie in zijn op initiatief van Ronde Venen Belang, LEF en PvdA/GL grote aanpassingen gedaan aan het bestemmingsplan. Eén van deze aanpassingen is geen bebouwing meer op de legakkers rondom Botshol. Dit betekent een groot risico dat in de toekomst deze eilanden verdwijnen.

VVD-raadslid Timo Brockhoff: “De mensen die al tientallen jaren zorgen voor het onderhoud van de Vinkeveense Plassen worden nu ernstig benadeeld. Zij krijgen minder ruimte of mogen zelfs helemaal niks. Hierdoor gaan mensen stoppen met investeren in hun eiland en zinken zo meer eilanden.”

Door het grote aantal aanpassingen zijn er veel risico’s bijgekomen. Zo zijn voor alle legakkereigenaren de bouwmogelijkheden minder geworden en is er voor de mensen die netjes hebben gewacht op het bestemmingsplan geen eerlijke coulanceregeling meer. Opvallend is dat deze regeling door Ronde Venen Belang, LEF, PvdA/GL en het CDA is afgeschaft, terwijl deze partijen voor gezonken eilanden wel zo’n regeling willen.

VVD-raadslid Timo Brockhoff: “Ronde Venen Belang, LEF en het CDA zeggen eigenlijk tegen eigenaren van legakkers die netjes hebben gewacht dat als zij hun eiland onder water zetten ze wel meer kavels krijgen. Het moet niet gekker worden.”

De VVD vindt dat de belangen van legakkereigenaren onvoldoende zijn meegenomen. Volgens hen hebben Ronde Venen Belang, LEF, PvdA/GL en het CDA geen goed beeld om welke afmetingen van blokhutten het echt gaat en wat er redelijkerwijs nodig is om te kunnen recreëren. Zelfs een laatste redding om in ieder geval wel een veranda en/of over-kapping mogelijk te maken heeft het niet gehaald.

Brockhoff: “Er wordt gegokt met de toekomst van de plassen. Zo moet er door de lagere bebouwingsmogelijkheden meer gehandhaafd worden. De kosten hiervan kunnen naar inschatting oplopen tot honderden duizenden euro’s extra per jaar. Euro’s die onze inwoners moeten gaan betalen.”

Het bestemmingsplan is vastgesteld, maar er is nog een hele weg te gaan. De VVD geeft aan zich in te blijven zetten voor een zo eerlijk en ruim mogelijk bestemmingsplan. Dit doen zij door alles te doen wat mogelijk is om de coulanceregeling terug te krijgen, ruimere mogelijkheden voor eigenaren te regelen en door op een eerlijk en redelijke manier te handhaven.

Op de foto: VVD-raadslid Timo Brockhoff. Foto: aangeleverd.