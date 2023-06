Gemeenteraad bezoekt afvalverwerkingsbedrijf

Aalsmeer – Met ingang van 2023 wordt het huishoudelijk restafval van de gemeente Aalsmeer nagescheiden en verwerkt door Omrin. Het gaat om ongeveer 6.450 ton Aalsmeers restafval. De Meerlanden verzorgt de inzameling, Omrin doet de rest. De gemeenteraad bracht samen met wethouder Willem Kikkert op 9 juni een werkbezoek aan het bedrijf in Heerenveen om met eigen ogen te kunnen zien hoe dit alles in zijn werk gaat. De verwerking van het afval begint op Ecopark De Wierde in Heerenveen. Daar is de recycling groep letterlijk dag en nacht bezig met de verwerking van het afval. Elke week verwerkt de scheidings- en bewerkingsinstallatie (SBI) 120 volle vrachtwagens aan restafval. Dat is meer dan 190.000 ton afval per jaar.

Het afval wordt omgezet in herbruikbare grondstoffen. Het deel dat daarna overblijft wordt door verbranding omgezet in duurzame energie. Het vervoer naar de verwerkingsinstallaties in Heerenveen en Harlingen vindt ook op een duurzame manier plaats. Omrin rijdt vooral met voertuigen op groen gas, geproduceerd uit organisch restafval. De gemeenteraad en de wethouder vonden het bezoek meer dan de moeite waard.

Commissielid Lydia Lucke van Absoluut Aalsmeer verwoordt het als volgt: “Het was een bijzondere ervaring om te horen én te zien wat Omrin doet. We hebben een goede presentatie gehad en de rondleiding door het complex met de heel diverse verwerkingsmethoden afhankelijk van de materialen was fascinerend. Zo goed om te zien dat er nog zoveel kan met afval. Complimenten voor de medewerkers in een fabriek die 24/7 draait. Men gaat zo goed om met het afval dat weer een grondstof wordt. Ik vond het ontzettend professioneel. Omrin zamelt het afval van ruim 1,5 miljoen Nederlanders in. Dat ophalen gebeurt met vrachtwagens die rijden op biogas dat Omrin zelf produceert. Verder leveren ze de van afval gemaakte grondstoffen weer aan bedrijven. We hebben heel veel geleerd van afvalstromen en het nut van goed inzamelen.”