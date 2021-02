Gemeente Uithoorn is jarig!

Uithoorn -De Kwakel – Op 10 februari 1820 werden de gemeenten Thamen en Uithoorn samengevoegd tot de gemeente die wij nu kennen. De dorpen De Kwakel, Thamen en Uithoorn zijn vanaf die datum één gemeente. Dit historische moment vond 201 jaar geleden plaats.

“Van harte gefeliciteerd met de 201ste verjaardag van onze mooie gemeente,” deze felicitaties brengt burgervader Pieter Heiliegers graag over aan alle inwoners en ondernemers van Uithoorn en De Kwakel. Vorig jaar werd op 10 februari tijdens een bijzondere raadsvergadering stilgestaan bij het 200-jarig bestaan van de gemeente Uithoorn. “Voortaan schenken we ieder jaar aandacht aan dit historische moment!”

Verjaardagen vier je.

“Op 12 oktober 2019 was de aftrap van de viering van 200 jaar. Wat een mooi feest was dat! Die middag werden er leuke activiteiten georganiseerd en daar was de saamhorigheid goed voelbaar. Samen met de inwoners en vele raadsleden was daar de officiële start. Een ander mooi moment was 10 februari 2020. Deze hele dag stond in het teken van de verjaardag van de gemeente, want precies op die dag bestond de gemeente Uithoorn 200 jaar. In de middag werden inwoners uitgenodigd die ook op 10 februari jarig waren. ‘s Avonds was er een bijzondere raadvergadering waar de gemeenteraad toestemming gaf om een gemeentewapen vermeerdering aan te vragen en werd er afgesloten met een receptie voor alle inwoners. Een bijzondere dag en ook de aanleiding om hier aandacht aan te blijven geven. Immers, verjaardagen vier je. Dit jaar zal dat natuurlijk ingetogen zijn, maar het is te zien omdat onze vlaggen worden gehesen en raadsleden bloemen zullen uitdelen. Ook is er vandaag de aftrap van de woordenwedstrijd voor op het nieuwe kunstwerk. Op de gemeentepagina is hier meer informatie over te lezen. Volgend jaar gaan we hier zichtbaar meer aandacht aan besteden.”

De gedachte gaat door!

De burgemeester vertelt verder: “In 2020 zouden evenementen en activiteiten in het kader van de viering van 200 jaar gemeente Uithoorn op het programma staan. Tot begin maart is dit ook gebeurd en werd er met veel enthousiasme uitgekeken naar het tweede deel van het feestjaar. Door de komst van het verschrikkelijke COVID-19 virus en de maatregelen om dit virus in te dammen, zag de rest van het jaar er heel anders uit. Dit heeft effect gehad op de viering, maar nog veel meer op onze samenleving. De gedachte bij die viering was dat de gemeente evenementen, sport-, kunst en cultuuractiviteiten extra wilde simuleren om de sociale samenhang te vergroten in Uithoorn en De Kwakel. We zijn inmiddels een jaar verder, maar de gedachte blijft. En die saamhorigheid was en is nog steeds voelbaar. Als gemeente hebben onze inwoners en ondernemers een ontzettende veerkracht laten zien en is er strijdkracht. Daar ben ik trots op. Laten we dit vooral vasthouden en uitkijken naar betere tijden. Op naar 202 jaar!”