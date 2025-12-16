Gemeente roept om lokaal, maar kiest internationaal

De Ronde Venen – Gemeente De Ronde Venen is in december opnieuw gestart met de actie Koop Lokaal. Met deze campagne roept de gemeente inwoners op om hun inkopen zoveel mogelijk in de eigen dorpen te doen en zo lokale ondernemers en middenstanders te ondersteunen. Inwoners vinden echter, dat de gemeente deze oproep ook zelf consequent moet toepassen.

Posters Koop Lokaal

Eerder deze maand gaf wethouder Anja Vijselaar het startsein voor de actie Koop Lokaal. Door de hele gemeente hangen posters met deze oproep. Op de website van de gemeente valt te lezen dat inwoners worden aangespoord om niet alleen tijdens de feestdagen, maar het hele jaar door lokaal te winkelen. Dat zou goed zijn voor de lokale economie, de werkgelegenheid én de duurzaamheid.

“Onze lokale ondernemers zijn de ruggengraat van onze gemeenschap. Door lokaal te winkelen, dragen inwoners bij aan een sterke en levendige gemeente”, aldus Vijselaar.

Stil protest

Inwoonster Kelly Kessen van De Ronde Venen heeft uit protest een poster van Koop Lokaal op de fotocabine in het gemeentehuis opgehangen. Op de poster is met een dikke viltstift de tekst geschreven: ‘Deze automaat is niet lokaal’, met daaronder ‘Practice what you preach’. Daarmee wil zij aangeven dat de gemeente haar eigen boodschap ook in de praktijk zou moeten brengen. Volgens Kelly is het plaatsen van een fotocabine van een multinational in het gemeentehuis in strijd met de oproep om lokaal te kopen. Elders in deze uitgave een ingezonden brief van haar.

Lokale ondernemers eerder in protest

In onze editie van 30 april was al te lezen dat lokale ondernemers die pasfoto’s maken eerder hun ongenoegen hierover kenbaar hadden gemaakt bij de gemeente. Zij vinden het onwenselijk dat in het gemeentehuis een snelle, maar niet-lokale optie wordt geboden voor pasfoto’s voor officiële documenten zoals paspoorten en rijbewijzen.

Langdurig contract

Bij navraag bij Adri Mulders van Optie 1, die destijds namens zijn collega-ondernemers het woord voerde, geeft hij aan dat wethouder Maarten van der Greft heeft laten weten dat de gemeente nog een jaar vastzit aan een langdurig contract met de externe multinational die de fotocabine exploiteert. Wel zou na afloop van deze contractperiode worden bekeken of de fotocabine kan worden verwijderd.

Sympathieke actie

De wethouder heeft inmiddels toegezegd dat op de brieven die de gemeente verstuurt over het verlengen van een paspoort of rijbewijs voortaan alle locaties in de gemeente worden vermeld waar inwoners terechtkunnen voor pasfoto’s bij lokale ondernemers. Mulders benadrukt dat de recente protestactie niet vanuit de ondernemers zelf is geïnitieerd, maar dat zij het wel als een sympathiek gebaar ervaren van een inwoonster. Volgens hem ondersteunt de actie de lokale ondernemers én sluit zij aan bij de gedachte achter Koop Lokaal.

De lokaalvriendelijke plakactie van Kelly Kessen. Foto: Peter Pos.