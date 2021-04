Gemeente en Nieuw Aalsmeer werken samen aan meer groen

Aalsmeer – Veel inwoners van Aalsmeer willen graag een groenere gemeente. Een aantal van hen voegt de daad bij het woord en neemt hiervoor initiatieven. Zo bood Nieuw Aalsmeer de gemeente 1.000 bomen aan. Een aanbod waar de gemeente natuurlijk heel blij mee is. Donderdag 29 april werd het eerste boompje overhandigd aan wethouder Groen Wilma Alink én werd er vast extra groen geplant.

Nieuw Aalsmeer kwam naast 1.000 bosplantsoen bomen met het aanbod van een grote hoeveelheid viburnums. En de organisatie geeft aan dat ze nog meer plannen op de plank heeft liggen: “We willen de gemeente en de inwoners graag faciliteren en inspireren om Aalsmeer groener te maken. Groene straten, parken, tuinen, daken: dat draagt allemaal bij aan een mooiere gemeente”, aldus vertegenwoordigers Kees Buskermolen en Theo Bergonje.

Meer groen in Hornmeerpark

De eerste viburnums zijn geplant in het Hornmeerpark, vlak achter de kinderboerderij. Buskermolen en Bergonje boden namens Nieuw Aalsmeer het eerste boompje en de planten aan. Wethouder Alink reageerde enthousiast: “Dit is natuurlijk een prachtige actie van Nieuw Aalsmeer en daar werk ik graag aan mee. Niet alleen wij als gemeente willen natuurlijk meer groen: Nieuw Aalsmeer denkt ook mee met onze inwoners om hun eigen tuin te vergroenen. Tegel eruit, plant of boompje erin bijvoorbeeld. Samen kunnen we een hoop bereiken en ik kijk dan ook uit naar de verdere samenwerking.”

1000 bomen

De komende tijd worden de viburnums ook op andere plekken in Aalsmeer en Kudelstaart geplant. Het planten van bomen en bosplantsoen gebeurt altijd in het najaar en soms nog in februari en maart. In de lente en de zomer valt te weinig regen om nieuwe aanwas genoeg kans te geven om te overleven. Daarom kunnen de 1000 bosplantsoen bomen nu nog niet geplant worden. Van de 1000 bosplantsoen bomen zijn nu zo’n 750 exemplaren in ontvangst genomen door de gemeente. Deze worden verzorgd op de grondbank van Aalsmeer, zodat ze in het najaar, in samenspraak met Nieuw Aalsmeer, geplant kunnen worden.

Foto: Wethouder Wilma Alink met Kees Buskermolen en Theo Bergonje van Nieuw Aalsmeer.