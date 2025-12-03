Gemeente betaalt deel collectieve zorgverzekering minima

Uithoorn – Wethouder José de Robles heeft 27 november het eerste spreekuur voor de collectieve zorgverzekering bezocht. Tijdens dit bezoek sprak hij zijn dank uit voor de medewerkers die inwoners met een krappe beurs helpen. De collectieve zorgverzekering is bedoeld voor mensen met weinig inkomen. De verzekeraar Zorg en Zekerheid geeft een korting en de gemeente Uithoorn betaalt een deel van de premie. Om inwoners meer informatie te geven zijn 27 november en 3 december gratis inloopspreekuren gehouden. Tijdens deze spreekuren gaven de medewerkers uitleg over de voordelen van de polis; ze ondersteunen inwoners direct bij het overstappen, als zij dat willen.

Financieel Café

Inwoners die niet naar het spreekuur konden komen, kunnen naar het Financieel Café van ‘Uithoorn voor Elkaar’. Daar staan medewerkers klaar om informatie te geven over de collectieve zorgverzekering. Ook voor andere vragen over geld en regelingen kan men er terecht. Het Financieel Café in De Kuyper, Kuyperlaan 50, is elke dinsdag geopend van 9.00 tot 11.00 uur. In de even weken is er op donderdag van 14.00 tot 16.00 uur ook Financieel Café in de Bibliotheek Uithoorn, Marktplein 65.

Meer informatie over de collectieve zorgverzekering van Zorg en Zekerheid: www.gezondverzekerd.nl/uithoorn.

Op de foto: Zorgwethouder José de Robles. Foto: Patrick Hesse/VisionQuest.