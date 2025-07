Geen bankje onder de Kerkvaartbrug

Mijdrecht – Gemeente De Ronde Venen was voornemens om onder de Kerkvaartbrug in Mijdrecht een bankje te plaatsen. Het bankje was bedoeld als zitplaats voor jongeren die nu al vaak onder de brug bij het tunneltje bij elkaar komen. Ook was het plan om een aantal treden te plaatsen om een veilige opgang te creëren aan de westkant van de brug. Na gevraagde feedback van de inwoners is besloten om het bankje niet te plaatsen en gaat de gemeente op zoek naar een andere hangplek voor jongeren.

Proef van zes maanden

Met een bankje wilde men de ontmoetingsplaats voor jongeren onder de Kerkvaartbrug wat meer een legale status geven en veiliger maken. De gemeente en politie hebben namelijk behoefte aan een zogenaamde verwijsplek als jongeren elders voor overlast zorgen. De plaatsing van het bankje was een onderdeel van een proef van zes maanden, waarbij jongerenwerkers, boa’s en politie regelmatig toezicht zouden gaan houden en indien nodig ook met de jongeren in gesprek wilden gaan.

Onveiligheid, overlast en vuurwerk

De gemeente heeft de direct omwonenden door middel van een brief ingelicht over dit voornemen. De inwoners werd om hun mening hierover gevraagd en op basis van de feedback zou men dan een definitief besluit nemen. De inwoners hebben gehoor gegeven aan de oproep van de gemeente en hun mening laten weten. Het grootste deel van de reacties was niet positief met name het gevoel van onveiligheid en de vrees voor toename van overlast in de buurt werd als argument benoemt om deze hangplek niet aantrekkelijker te maken voor jongeren. Ook de vrees voor meer overlast van vuurwerk was wat er werd benoemd door inwoners.

Geluisterd naar de inwoners

Op grond van deze bezwaren heeft de gemeente besloten het bankje niet te plaatsen en op zoek te gaan naar een andere geschikte ontmoetingsplaats voor jongeren. Er is de laatste tijd nogal veel te doen over het onderwerp inwonersparticipatie en is er veel kritiek richting de gemeente dat zij inwoners niet genoeg betrekken en/of niet naar de inwoners luisteren. Dit is echter een voorbeeld waar de gemeente wel degelijk naar de inwoners heeft geluisterd en zelfs op grond hiervan een streep heeft gezet door de voorgenomen plannen. Een goed voorbeeld van inwonersparticipatie. Echter de oplossing voor een verwijsplek is er nog niet en het is wel te hopen dat er alsnog een goede ontmoetingsplaats komt voor jongeren.

Geen bankje onder de Kerkvaartbrug. Foto: Peter Pos.