Gedichten in etalages winkels Centrum

Aalsmeer – Tot en met aanstaande zondag 14 februari zijn in de etalages van winkels in het Centrum gedichten te lezen. Omdat de jaarlijkse gedichtendag in cultureel café Bacchus geen doorgang kan vinden vanwege het coronavirus heeft de werkgroep Literatuur van de Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) dit leuke idee gelanceerd.

De ondernemers van Meer Aalsmeer waren enthousiast over dit initiatief en gezamenlijk is deze ‘gedichten-route’ door de Zijdstraat, Dorpsstraat, Schoolstraat en Raadhuisplein opgezet. Cultureel én sportief vermaak. Veel plezier tijdens de wandeling langs de etalages.

PS: Hou rekening met andere lezers (1,5 meter afstand) en ga voor negen uur ‘s avonds (avondklok) op pad. Tip: Knip de gedichten uit en maak je eigen gedichtenbundel.

Moed houden

Op het podium is slechts één lichtspot aan

de vleugel houdt de adem in

Buiten waait de wind uit een bezorgde hoek vermorzeld onder werkdruk

tasten stoere zachte handen

de lappenmand is vol, wankelt

het hechte vlechtwerk van de biezen kiert houden handvatten de moed er samen in?

elke komst op een goudschaaltje

De beroemde trap blijft leeg

een vreemd moment

vanuit de zijtrap stapt de verrassing

zij speelt de sterren voor de zachte handen

buigt in en uit

Bep Schagen-van den Helder

Gedicht in de etalage van de Gezondheidswinkel in de Zijdstraat.

Samen

Onze tijd Staat still

Kwam tot stilstAnd met een traan

Zo snel als jij er was Maar zo snel ben jij gegaan Ondanks dat zo aanwEzig een plaats in ons hart

Toch ooit zieN wij elkaar

Marga Kurk

Gedicht van Marga Kurk en Gré Kalf zijn te lezen in de etalage van Eye Care Ed Kriek aan de Stationsweg.