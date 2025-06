Frustratie in Abcoude en Vinkeveen tijdens Amsterdams jubileumfeest

De Ronde Venen – Terwijl Amsterdam feestvierde, voelden bewoners van Abcoude en Vinkeveen zich vooral afgesloten. Het grootschalige evenement Festival Op de Ring, ter ere van 750 jaar Amsterdam, bracht afgelopen weekend niet alleen muziek, kunst en sport naar de autovrije Ring A10, maar ook verkeerschaos en frustratie naar de omliggende regio’s. Met name in Abcoude leidde de afsluiting van de Amsterdamse Straatweg op 21 en 22 juni tot grote ergernis. Deze doorgaande route werd volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, als maatregel tegen sluipverkeer vanaf de A2 richting de A9. Hoewel begrijpelijk vanuit verkeerskundig oogpunt voelde het voor veel inwoners als een onnodige blokkade van hun dagelijkse leven.

Gesloten doorgang

Eén van de zwaarst getroffen locaties was Golfclub De Hoge Dijk. Op een zonovergoten weekend, waarin de club normaal gesproken veel bezoekers ontvangt, was deze enkel nog bereikbaar voor fietsers en voetgangers. Automobilisten stonden voor gesloten hekken. Voor veel leden en gasten, vaak van buiten de regio, betekende dit simpelweg: geen golf afgelopen weekend. De afsluiting begon vrijdagavond 20 juni om 21.00 uur en duurde tot zondagmiddag 22 juni 15.00 uur. Gedurende deze periode waren ook delen van de A10, A2 en A4 afgesloten of beperkt toegankelijk. De impact was aanzienlijk. Lokale bewoners kregen het dringende advies om de auto te laten staan en alternatieve vervoersmiddelen te gebruiken. Maar voor velen was dat geen realistische optie.

Ondergeschikt

De frustratie zit diep. Niet alleen vanwege de praktische hinder, maar ook omdat het gevoel overheerst dat de belangen van kleinere dorpen ondergeschikt zijn gemaakt aan het grootstedelijke feestgedruis. “Het lijkt alsof we opgesloten zaten in ons eigen dorp”, aldus een bewoner. “Alsof de stad ons even vergeten was.”

Hoewel het vieren van een historische mijlpaal als 750 jaar Amsterdam begrijpelijk is, roept de manier waarop dit is georganiseerd vragen op. Hoeveel ruimte is er nog voor de regio rondom de hoofdstad, als de stad zelf het toneel claimt? En hoe kunnen toekomstige evenementen beter rekening houden met de leefbaarheid buiten de ring? De balans tussen feest en functie lijkt dit weekend zoekgeraakt. En dat laat een wrange nasmaak achter, zelfs in de zon.

Op de foto: Met name in Abcoude leidde de afsluiting van de Amsterdamse Straatweg op 21 en 22 juni tot grote ergernis. Foto: Nieuwe Meerbode.