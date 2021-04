Fruit Tuin Rijsenhout is geboren

Rijsenhout – Geruime tijd geleden ontstond bij toeval bij Rijsenhouter Jan Peter Eilander een lumineus idee, dat in Rijsenhout de aftrap kreeg. Fruitbomen in de Openbare Ruimte, met als doel vergroening, minder CO2, sociale verbindingen en onderlinge contacten creëren door middel van het planten en onderhouden van fruitbomen.

Dit prachtige idee is ook de Rijsenhoutse Stichting 2030 (Stichting voor de Leefbaarheid van Rijsenhout) ter ore gekomen en heeft vastgesteld dat dit soort ideeën passen in het doel van de Stichting. Met de realisatie van het wandelpark rond Schenkeveld is er in Rijsenhout openbare ruimte voldoende en na contact met de Gemeente Haarlemmermeer als beheerder van het park waren er al gauw afspraken te maken over de invulling van dit mooie, groene en sociale project.

Oogstfeest met hele dorp

Het plan is nu om in het plantseizoen in dit najaar 120 fruitbomen te laten planten voor Rijsenhoutse inwoners die daarmee hun eigen fruitboom krijgen. Door diverse soorten fruitbomen te planten kunnen inwoners onder elkaar de verschillende fruitsoorten uitwisselen. Dat zorgt dan weer voor de sociale verbindingen en onderlinge contacten. Gedurende het gehele jaar is er de mogelijkheid om al wandelend de bloei, de groei en het oogstseizoen als vrienden of gezin met of zonder kinderen van je eigen boom te beleven. Verse appeltaart van eigen oogst, samen de tuin laten groeien, cider brouwen en elk najaar een oogstfeest met het gehele dorp zijn de idealen waar Fruit Your World voor staat.

De aftrap van dit project vond afgelopen woensdag 21 april plaats door het planten van de eerste 8 bomen, waarvan er al één door een jong Rijsenhouts gezin met baby is geplant en geadopteerd. Er is ook een promotiefilmpje gemaakt van deze historische handeling, die te zien is op de Rijsenhoutse websites.

Enthousiastelingen gezocht

Fruit Tuin Rijsenhout is op zoek naar meer dan 100 enthousiastelingen die alléén of als gezin in het najaar van 2021 een boom willen planten waar hun naamkaartje aan komt te hangen en dit oogstfeest mede gestalte willen geven. Wil je meedoen? Meld je aan via Rijsenhout@fruityourworld.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden.