Frisse uitstraling voor Buurthuis Het Middelpunt

Aalsmeer – De NLdoet-actie van zaterdag 14 maart is voor Buurthuis Het Middelpunt een groot succes geworden. Twintig vrijwilligers staken de handen uit de mouwen en gaven de binnenzijde van het buurthuis in twee dagen een frisse, eigentijdse uitstraling. Opvallend was dat veel van de aangemelde vrijwilligers elkaar vooraf nog niet kenden. Toch werd er vanaf het begin hard gewerkt en goed samengewerkt. Juist dat maakte de dag bijzonder: in korte tijd werd niet alleen veel werk verzet, maar ontstond ook nieuwe verbinding tussen mensen uit de buurt.

Tijdens de klusdag kreeg het buurthuis op meerdere plekken een flinke opknapbeurt. Een wand werd voorzien van akoestische panelen in houtlook, terwijl de tegenoverliggende wand een mosgroene kleur kreeg. Op de vloer kwam een sfeervol vloerkleed te liggen, het podium werd volledig opgeruimd en ingericht met stellingkasten en ook de voorraadruimte kreeg een praktische make-over. De veranderingen bleven niet onopgemerkt. Spontane binnenlopers reageerden enthousiast. “Zo flink opgeknapt”, klonk het. Ook waren er complimenten voor “het heel mooie vloerkleed” en voor de groene wand: “Wat prachtig uitgezocht, hartstikke chique.”

Volgens het bestuur van het buurthuis laat de dag goed zien waar gezamenlijke inzet toe kan leiden. De actie leverde bovendien meer op dan alleen een opgefrist interieur. Een aantal vrijwilligers wil na NLdoet betrokken blijven en wil zich vaker inzetten voor het buurthuis. Daarmee heeft de dag niet alleen het gebouw een nieuwe uitstraling gegeven, maar ook de basis voor de toekomst verder versterkt. In Buurthuis Het Middelpunt aan de Wilhelminastraat 55 in Oost is het de afgelopen maanden steeds levendiger geworden vanwege de vele activiteiten voor jong en oud. Er wordt stap voor stap gewerkt aan een plek waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Benieuwd naar toekomstige buurthuis activiteiten? Volg Het Middelpunt op Facebook of Instagram.

Foto: Vrijwilligers in Het Middelpunt tijdens NLdoet (foto aangeleverd).