Francine over ‘Oomen stroomt over’

Amstelland – Kinderboekenschrijfster en ervaringsdeskundige Francine Oomen vertelt op vrijdag 7 juni in de Bibliotheek Stadsplein Amstelveen over haar strijd met de overgang. Zij en Eveline Bakker van vuurvrouw.nu geven tips en beantwoorden vragen.

Kinderboekenschrijfster Francine Oomen, bekend van haar ‘Hoe overleef ik’-reeks voor jongeren, komt vertellen over de ontwrichtende invloed die de overgang op haar leven had. Ze werd overvallen door een reeks symptomen, van breinblubber tot opvliegers. Ook raakte ze verzeild in een innerlijke strijd met schuldgevoel en prestatiedrang. Uiteindelijk stopte ze zelfs met werken en beëindigde haar relatie.

Maatschappelijke kwestie

Het geworstel heeft geleid tot het boek ‘Oomen stroomt over’; een informatief en geestig boek vol tekeningen en grappige teksten, dat niet alleen een persoonlijke strijd documenteert, maar ons ook de ogen opent voor een maatschappelijke kwestie. Met haar opmerkelijke verhaal wil Francine Oomen bewustzijn creëren bij andere vrouwen (en mannen) rondom de overgang en het uit de taboesfeer halen.

Vuur vrouw.nu

Ook Eveline Bakker zal op deze avond aanwezig zijn. Zij is initiatiefnemer van stichting vuurvrouw.nu, dat zich inzet voor vrouwen in de overgang. Samen met Francine Oomen zal zij vragen uit het publiek beantwoorden. Wilt u een vraag anoniem stellen? Dat kan! Mail het naar info@vuurvrouw.nu o.v.v. Oomen stroomt over. Uw vraag zal dan discreet ter sprake komen in het gesprek.

Praktische informatie

Francine Oomen: Oomen stroomt over op vrijdag 7 juni 2018, van 20:00 tot 21:30 uur Stadsplein Amstelveen. Kosten: €5 (leden) €10 (niet-leden).