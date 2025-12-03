Fotowedstrijd DUS! – ‘Kleine daden, groot effect’

Uithoorn/De Kwakel – Een bloem die kleur brengt in een versteende straat. Een hand die wordt uitgestoken. Een schoon stukje natuur dat behouden blijft. Of gewoon een glimlach die een dag verlicht. Het zijn kleine gebaren die op het eerste gezicht bescheiden lijken, maar een wereld van verschil kunnen maken. Hoe ziet dat eruit in beeld?

Iedereen kan meedoen

DUS! Uithoorn & De Kwakel daagt inwoners uit om deze gedachte vast te leggen in een inspirerende fotowedstrijd met het thema ‘Kleine daden, groot effect’. De uitdaging? Laat zien hoe kleine acties een grote impact hebben op mens, dier of natuur. Iedereen kan meedoen – jong of oud, ervaren fotograaf of enthousiaste beginner – en er is volop ruimte voor een eigen creatieve interpretatie van dit krachtige thema.

Zichtbaarheid

Naast kans op mooie prijzen krijgt elke inzending zichtbaarheid binnen de gemeente. Het draait niet om technische perfectie, maar om het verhaal achter het beeld: een kleine daad die inspireert, raakt en aanzet tot nadenken. Een camera of smartphone is voldoende om dat ene moment vast te leggen, waarin een klein gebaar het verschil maakt. Inzenden kan tot en met 31 december 2025. Foto’s kunnen worden gemaild naar: secretariaat@dus-uithoorn.nl.

Op de foto: Doe mee aan de fotowedstrijd. Foto: aangeleverd.