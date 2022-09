Forse boete voor herrie makende bestuurder

Aalsmeer – Afgelopen woensdag heeft de politie in de avond een bestuurder in Aalsmeer aangehouden die af en toe veel herrie produceerde met de uitlaat van zijn auto. Het leek alsof de uitlaat twee standen had: met en zonder demper.

De politie heeft het voertuig meegenomen voor technisch onderzoek. Hieruit bleek een klep in de uitlaat te zitten. Deze kon omgezet worden met een schakelaar waardoor het geluid door een demperloze uitlaatpijp ging.

De bestuurder krijgt zijn voertuig terug. Een deel van de uitlaat is in beslag genomen, die krijgt hij niet terug. Daarnaast is de auto voorzien van een wok-melding (wacht op keuring). Ook is proces-verbaal opgemaakt, de hoogte van de boete is 459 euro.