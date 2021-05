Floodlines wint Popprijs van Amstelland 2021

Amstelveen – De Popprijs van Amstelland keerde in 2021 terug als online concept. Na de online voorrondes kwamen meer dan 2.000 stemmen binnen. In een livestream op zaterdagavond 22 mei streden de vier finalisten om de felbegeerde trofee. Uiteindelijk ging indie-punk band Floodlines er met de winst vandoor.

Tijdens de finale die online plaatsvond op de website van Poppodium P60, streden Boxin’ The Vox uit De Kwakel, Floodlines Sixty-P uit Amstelveen en Laat Maar uit Aalsmeer om de Popprijs. Na vier optredens bepaalde de jury wie de Popprijs mee naar huis mocht nemen.

De jury bestaande uit: Kay Koopmans (KY.), Jasja Offermans (Typhoon, Indian Askin) en Edwin van Andel (Het Concertgebouw) zei het volgende over de winnaar Floodlines: “Er is veel kans op groei voor deze band. Ze oogde meer als geheel in deze finale dan in de voorrondes.”

Popprijs van Amstelland

Deze Popprijs van Amstelland biedt bands en acts uit de omgeving Amstelland en Meerlanden de kans om hun talenten te ontwikkelen. De deelnemers maken hierbij kans op een prachtig prijzenpakket en – natuurlijk – de eeuwige roem.