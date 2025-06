Flitspalen in De Ronde Venen en Uithoorn: let op

De Ronde Venen/Uithoorn – Inwoners en weggebruikers in De Ronde Venen en Uithoorn doen er goed aan hun snelheid en verkeersgedrag extra in de gaten te houden. In beide gemeenten zijn meerdere flitspalen actief die niet alleen snelheid, maar ook roodlichtovertredingen registreren. Deze maatregelen maken deel uit van een bredere provinciale inzet op verkeersveiligheid, waarbij Utrecht tot de koplopers behoort qua flitspaaldichtheid. Ook Noord-Holland scoort hoog.

De Ronde Venen: Drie actieve flitslocaties

N201 – Vinkeveen

Tussen de afslag Vinkeveen en de brug over de Ringvaart controleren flitspalen in beide richtingen op snelheidsovertredingen. Deze locatie is al langere tijd actief en bekend bij veel forenzen.

N212 – Mijdrecht

Ter hoogte van de kruising met de Rondweg staat een gecombineerde flitspaal die zowel snelheid als roodlichtovertredingen registreert. Deze paal is gericht op verkeer dat zuidwaarts rijdt.

N201 – Abcoude

Net buiten het dorp, richting Amsterdam, staat een snelheidsflitser die oostwaarts verkeer controleert. Deze locatie is strategisch gekozen vanwege de overgang van dorps- naar provinciale weg.

Gemeente Uithoorn: Drie actieve flitsers

N201 – Zijdelweg

Bij de oversteek van de Zijdelweg wordt in beide richtingen gecontroleerd op snelheid én roodlicht. Deze drukke verkeersader is een bekende knelpuntlocatie.

Prinses Irenelaan – nabij Alfons Ariënslaan

Hier wordt noordwaarts verkeer gecontroleerd op snelheid. De locatie ligt in een woonwijk en draagt bij aan de veiligheid van fietsers en voetgangers.

N231 – Legmeerdijk richting Amstelveen

Deze oostwaarts gerichte flitser controleert op snelheid op een traject waar vaak te hard wordt gereden richting de Randstad.

Utrecht in de top qua flitsactiviteit

Uit recent onderzoek van Independer, gebaseerd op cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), blijkt dat er in de eerste vier maanden van 2025 al meer dan 65.000 boetes zijn uitgedeeld in de provincie Utrecht. De flitspaal langs de Randweg in Leusden spant de kroon met 6.780 boetes – goed voor ruim 10% van alle snelheidsboetes in de provincie.

Ook de N201 in Stichtse Vecht en de Kardinaal de Jongweg in de gemeente Utrecht behoren tot de top tien van meest productieve flitspalen. De provincie Utrecht telt gemiddeld 7,9 flitspalen per 1.000 kilometer weg – fors meer dan het landelijk gemiddeld van 5.

Meer dan alleen een boete

Volgens verzekeringsexpert Michel Ypma van Independer kunnen snelheidsovertredingen niet alleen leiden tot een boete, maar ook gevolgen hebben voor de autoverzekering. “Bij forse overtredingen, zoals 30 km/u te hard, bouw je een strafblad op. Dat moet je melden bij het afsluiten van een nieuwe verzekering. Verzwijgen kan leiden tot weigering of zelfs beëindiging van je polis.”

De flitspalen in De Ronde Venen en Uithoorn maken deel uit van een bredere inzet op verkeersveiligheid in de provincies. Voor automobilisten is het dus niet alleen verstandig, maar ook financieel aantrekkelijk om zich aan de verkeersregels te houden.

Flitspalen in de uitgebreide regio. Let op. Foto: aangeleverd.